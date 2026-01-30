Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Лучший фильм со Стэтхемом» уже добрался до проката — зрители поголовно ставят 5 звезд из 5: в России его тоже покажут

«Лучший фильм со Стэтхемом» уже добрался до проката — зрители поголовно ставят 5 звезд из 5: в России его тоже покажут

30 января 2026 14:44
«Лучший фильм со Стэтхемом» уже добрался до проката — зрители поголовно ставят 5 звезд из 5: в России его тоже покажут

Запоминайте дату премьеры.

Новый боевик «Убежище» с Джейсоном Стэтхемом в главной роли, премьера которого состоялась 30 января, получил неожиданно теплый прием. На авторитетном агрегаторе Rotten Tomatoes картина набрала 71% свежести — высокий показатель для жанра, который часто критикуют за шаблонность.

Обозреватели сходятся во мнении: Стэтхему наконец-то удалось сыграть более серьезного и глубокого персонажа, не отказываясь от своего фирменного брутального обаяния. Его герой Мэйсон, отшельник и бывший наемник, вынужден вернуться к своему прошлому, чтобы защитить спасенную девушку от могущественной организации.

Критики отмечают, что фильм — как «горячий суп в холодный день»: он не претендует на изобретение велосипеда, но предлагает зрителю стабильное, увлекательное и качественно сделанное зрелище.

«Лучший фильм со Стэтхемом» уже добрался до проката — зрители поголовно ставят 5 звезд из 5: в России его тоже покажут

Основные претензии сводятся к предсказуемости сюжета, который вряд ли кого-то удивит. Однако, по мнению многих, этот недостаток с лихвой компенсируется динамичным экшеном и выверенными боевыми сценами, которые удерживают внимание до самых финальных титров.

Но главный сюрприз — реакция обычных зрителей. На том же Rotten Tomatoes зрительские оценки значительно выше (хотя сам рейтинг пока не сформировался): люди поголовно ставят 5 звезд и 5. Поклонники отмечают неожиданно убедительную химию между актерами, напряженную атмосферу и то, как лента, набрав обороты, уже не дает скучать.

Многие пишут, что вышли из кинозала довольными, получив ровно то, что ожидали — качественный, забавный и захватывающий боевик без лишних нравоучений.

Это лучший фильм с Джейсоном Стэтхэмом. Мне понравилось его смотреть. Он отлично справился с ролью убийцы своих врагов из прошлого.

«Убежище» выходит в российский прокат 5 февраля, и судя по первым откликам, у фанатов жанра и самого актера появился новый повод выйти из дома в мороз. Разумеется для того, чтобы сходить в кино.

Фото: Кадры из фильма «Убежище» (2026 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
«Платье рвали и хватали»: Лилли из «Игры престолов» после финала попала в секту и дурдом – ясно, почему больше не снимается «Платье рвали и хватали»: Лилли из «Игры престолов» после финала попала в секту и дурдом – ясно, почему больше не снимается Читать дальше 26 мая 2026
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм «Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм Читать дальше 26 мая 2026
Тарантино публично угрожал Питту на съемках: «В этом бизнесе тебе не жить» Тарантино публично угрожал Питту на съемках: «В этом бизнесе тебе не жить» Читать дальше 25 мая 2026
Хэтэуэй затравили за «каменное лицо», а хирург посмотрел трейлер «Одиссеи» и сказал: дело не в уколах красоты Хэтэуэй затравили за «каменное лицо», а хирург посмотрел трейлер «Одиссеи» и сказал: дело не в уколах красоты Читать дальше 25 мая 2026
«Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше «Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше Читать дальше 26 мая 2026
Туко Саламанка из «Во все тяжкие» ушел в стан врага: в детективе на 6 сезонов сам ловит членов картеля и прочую грязь Туко Саламанка из «Во все тяжкие» ушел в стан врага: в детективе на 6 сезонов сам ловит членов картеля и прочую грязь Читать дальше 26 мая 2026
Пока все ждут «Этерну», Okko выпускает совсем другое российское фэнтези про древнее зло в рудниках: «Малахит» стартует уже 12 июня Пока все ждут «Этерну», Okko выпускает совсем другое российское фэнтези про древнее зло в рудниках: «Малахит» стартует уже 12 июня Читать дальше 26 мая 2026
Disney уводит фанатов «Уэнсдэй» прямо из-под носа Netflix: новый сериал — почти копия, а на подходе еще и замена «Зачарованным» Disney уводит фанатов «Уэнсдэй» прямо из-под носа Netflix: новый сериал — почти копия, а на подходе еще и замена «Зачарованным» Читать дальше 26 мая 2026
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее Читать дальше 26 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше