«Лучший фильм со Стэтхемом» уже добрался до проката — зрители поголовно ставят 5 звезд из 5: в России его тоже покажут

Новый боевик «Убежище» с Джейсоном Стэтхемом в главной роли, премьера которого состоялась 30 января, получил неожиданно теплый прием. На авторитетном агрегаторе Rotten Tomatoes картина набрала 71% свежести — высокий показатель для жанра, который часто критикуют за шаблонность.

Обозреватели сходятся во мнении: Стэтхему наконец-то удалось сыграть более серьезного и глубокого персонажа, не отказываясь от своего фирменного брутального обаяния. Его герой Мэйсон, отшельник и бывший наемник, вынужден вернуться к своему прошлому, чтобы защитить спасенную девушку от могущественной организации.

Критики отмечают, что фильм — как «горячий суп в холодный день»: он не претендует на изобретение велосипеда, но предлагает зрителю стабильное, увлекательное и качественно сделанное зрелище.

Основные претензии сводятся к предсказуемости сюжета, который вряд ли кого-то удивит. Однако, по мнению многих, этот недостаток с лихвой компенсируется динамичным экшеном и выверенными боевыми сценами, которые удерживают внимание до самых финальных титров.

Но главный сюрприз — реакция обычных зрителей. На том же Rotten Tomatoes зрительские оценки значительно выше (хотя сам рейтинг пока не сформировался): люди поголовно ставят 5 звезд и 5. Поклонники отмечают неожиданно убедительную химию между актерами, напряженную атмосферу и то, как лента, набрав обороты, уже не дает скучать.

Многие пишут, что вышли из кинозала довольными, получив ровно то, что ожидали — качественный, забавный и захватывающий боевик без лишних нравоучений.

Это лучший фильм с Джейсоном Стэтхэмом. Мне понравилось его смотреть. Он отлично справился с ролью убийцы своих врагов из прошлого.

«Убежище» выходит в российский прокат 5 февраля, и судя по первым откликам, у фанатов жанра и самого актера появился новый повод выйти из дома в мороз. Разумеется для того, чтобы сходить в кино.