«Лучший фильм серии»: третья часть «Достать ножи» затмила две предыдущие — получила нереальные 95% на RT

Третья часть серии Райана Джонсона, получившая подзаголовок «Проснись, мертвец», ворвалась на Rotten Tomatoes с рейтингом 95% и уже успела вызвать волну восторгов среди кинокритиков. Фильм представили на кинофестивале в Торонто, и первые рецензии намекают на одно: перед нами, возможно, лучший детектив Джонсона.

О чём фильм

В этот раз Бенуа Бланк (Дэниел Крейг) оказывается в закрытой церковной общине, где происходит таинственное убийство. Каждый из местных скрывает свою правду, у каждого свой скелет в шкафу, а атмосфера всё больше напоминает психологический триллер.

Что говорят критики

Первые зрители единодушны: это шедевр.

«Проснись, мертвец» — лучший фильм серии «Достать ножи», и это о многом говорит. Сценарий великолепен, а игра Дэниела Крейга в роли Бланка — его лучшая за всю трилогию».

«Райан Джонсон снова на высоте. Фильм одновременно мрачнее и смешнее предыдущих. Джош О’Коннор просто феноменален!»

«Это образцовый детектив. Смешно, напряжённо и красиво снято. Джонсон доказал, что трилогия ещё не достигла пика».

Актёрский состав мечты

В фильме собрались Дэниел Крейг, Мила Кунис, Эндрю Скотт, Гленн Клоуз, Джош Бролин и Джош О’Коннор. По словам критиков, химия между персонажами — одна из сильнейших сторон картины, а О’Коннор называют открытием фильма.

Когда смотреть

26 ноября — ограниченный прокат в США;

12 декабря — премьера на Netflix и на пиратских сайтах.

Вердикт: Райан Джонсон снова сделал невозможное — превратил третью часть в лучший фильм франшизы. Если верить первым отзывам, нас ждёт детектив, где юмор и мрак переплетены идеально.

Фанаты первой части, готовьтесь к худшему: дебютный тизер «Достать ножи 3» заспойлерил печальную сюжетную деталь.