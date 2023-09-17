Лучший фильм по версии космонавтов: удивитесь, но в нем ни слова про пилотов

А вот главная звезда Солнечной системы в нем фигурирует.

Тема космоса волнует человечество не одно десятилетие. Ежегодно на экраны выходит множество фильмов о приключениях в невесомости. Большинство из них мало похожи на реальные космические миссии. У космонавтов свой взгляд на кино. Действие любимого фильма работников МКС разворачивается отнюдь не в космосе.

Командир корабля Союз ТМА-17 Олег Котов рассказал, какая советская картина стала талисманом отечественной космонавтики. Фаворитом оказался шедевр Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», снятый в 1970 году. Котов уверен: эту киноленту обязан посмотреть каждый летчик.

По одной из версий, символическое присутствие товарища Сухова оберегает космонавтов в полете. По другой — фильм учит азам киносъемки, которые так необходимы во время миссии.