Лучший фильм о войне: эту ленту с Тихоновым больше не показывают по ТВ

Советский кинематограф подарил публике множество ярких фильмов, посвященных войне. И если некоторые из них прочно вошли в список классики кино, то некоторые оказались незаслуженно забыты.

Так, в 1962 году Станислав Ростоцкий представил картину «На семи ветрах». Черно-белая лента рассказывала историю Светланы и Игоря, отношения которых разворачиваются на фоне Великой Отечественной войны.

И лента была тепло принята критиками и публикой. Зрители расхваливали и игру главных актеров — Ларисы Лужиной и Вячеслава Тихонова, и сам сценарий, в котором показывали истории обычных людей в тяжелое время. Эксперты же называли картину «На семи ветрах» одной из лучших работ режиссера.

Однако со временем ленту перестали транслировать по федеральным каналам. Как уверены современные зрители, причина кроется в отсутствии пафоса войны и восхваления солдат в сценарии. Но многие поклонники уверены, что картина обязательно вернется на малые экраны страны, ведь может дать фору любым современным фильмам на подобную тематику.