Лучший фильм года удивит: вот что показывали в кино 40 лет назад

В 1982 году никто не мог, как сегодня, пожаловаться на недостаток достойных лент.

На фоне жалоб на отечественных кинематографистов и скудный репертуар в кинотеатрах россиянам напомнили, что ровно 40 лет назад демонстрировали на больших экранах в Советском союзе.

В пятерку самых кассовых фильмов 1982 года вошли:

«Случай в квадрате 36-80» — 33,1 миллионов зрителей в год премьеры;

«Душа» с Софией Ротару — 33,3 миллионов зрителей;

«Не могу сказать «Прощай» — 34,6 миллионов зрителей;

«Мужики!..» — 38,4 миллионов зрителей.

Самой просматриваемой картиной года стала комедия Леонида Гайдая «Спортлото-82» о призовом лотерейном билете, в поисках которого герои попадают в различные неприятности. В год выхода кино посмотрели 55,2 миллионов зрителей по всему СССР.

Кроме перечисленных картин на экраны вышли такие нетленки как «Жил-был пес», «Покровские ворота», «Чародеи», «Инспектор ГАИ», «Карнавал», «Любимая женщина механика Гаврилова» и другие.