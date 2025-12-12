Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика

Речь зашла не обо всем фильме сразу, а об одном моменте, который оказался решающим.

Когда Кристофер Нолан хвалит чей-то фильм, это всегда звучит как отдельная награда. Особенно если речь идет не о блокбастере с миллиардным бюджетом, а о мрачном хорроре, снятом на стыке жанров. Именно так и случилось с «Грешниками» Райана Куглера — фильмом, который сейчас уверенно идет к «Золотому глобусу».

Нолан недавно встретился с Куглером и отдельно похвалил одну сцену. Ту, где персонаж Джека О’Коннелла поет ирландскую «The Rocky Road to Dublin». Нолан остался в восторге, и ему даже вспомнился культовый фильм «Заводной апельсин», где использовались похожие приемы.

Это самая впечатляющая музыкальная инверсия со времен Кубрика, сделавшего "Поющих под дождем" кошмаром наяву.

Что вообще такое «Грешники»

Действие фильма разворачивается в 1932 году, в дельте Миссисипи. Братья-близнецы Дым и Пепел Мур возвращаются домой после работы на чикагскую мафию. Один крутился среди ирландцев, второй — у итальянцев, и это подчеркивается буквально во всем, от костюмов до манер. На украденные деньги они покупают лесопилку и открывают джук-джойнт — место для музыки, танцев и жизни местной чернокожей общины.

Но фильм довольно быстро дает понять: это не просто криминальная драма. В историю постепенно просачивается сверхъестественное зло, а блюз, который здесь звучит почти постоянно, становится чем-то большим, чем фоном. Недаром отец одного из героев — пастор — уверен, что такая музыка всегда приводит с собой дьявола.

Почему Нолан зацепился именно за музыку

Музыка в «Грешниках» работает как часть сюжета. Куглер прямо говорит: ему важно исследовать культуры через звук. В дельте Миссисипи в те годы рядом жили разные народы, и между ирландской и афроамериканской традицией происходил живой обмен. Поэтому появление ирландской песни в фильме — не случайность, а часть идеи.

Есть и личный слой. Блюз в «Грешниках» связан с памятью о дяде Куглера, а для актера Джека О’Коннелла эта сцена стала способом вспомнить собственного отца. Во время исполнения он сознательно копировал его речь и манеру говорить. В итоге вся эта сцена — про накопленную боль, которую герои вытаскивают наружу.

Метит выше жанра

«Грешники» уже получили семь номинаций на «Золотой глобус», включая лучший фильм, режиссуру, сценарий, музыку и главную мужскую роль для Майкла Б. Джордана. Победителей объявят 11 января 2026 года, но ощущение такое, что фильм уже свое взял — хотя бы тем, что о нем говорят не как об очередном ужастике.

И, пожалуй, главный маркер — это реакция Нолана. Он не просто похвалил фильм, а всерьез разобрал его приемы и поставил рядом с классикой. Значит, Куглер точно попал куда нужно — и, кажется, сделал один из самых обсуждаемых фильмов года.

Ранее мы писали: Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка