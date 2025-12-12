Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика

Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика

12 декабря 2025 13:46
Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика

Речь зашла не обо всем фильме сразу, а об одном моменте, который оказался решающим.

Когда Кристофер Нолан хвалит чей-то фильм, это всегда звучит как отдельная награда. Особенно если речь идет не о блокбастере с миллиардным бюджетом, а о мрачном хорроре, снятом на стыке жанров. Именно так и случилось с «Грешниками» Райана Куглера — фильмом, который сейчас уверенно идет к «Золотому глобусу».

Нолан недавно встретился с Куглером и отдельно похвалил одну сцену. Ту, где персонаж Джека О’Коннелла поет ирландскую «The Rocky Road to Dublin». Нолан остался в восторге, и ему даже вспомнился культовый фильм «Заводной апельсин», где использовались похожие приемы.

Это самая впечатляющая музыкальная инверсия со времен Кубрика, сделавшего "Поющих под дождем" кошмаром наяву.

Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика

Что вообще такое «Грешники»

Действие фильма разворачивается в 1932 году, в дельте Миссисипи. Братья-близнецы Дым и Пепел Мур возвращаются домой после работы на чикагскую мафию. Один крутился среди ирландцев, второй — у итальянцев, и это подчеркивается буквально во всем, от костюмов до манер. На украденные деньги они покупают лесопилку и открывают джук-джойнт — место для музыки, танцев и жизни местной чернокожей общины.

Но фильм довольно быстро дает понять: это не просто криминальная драма. В историю постепенно просачивается сверхъестественное зло, а блюз, который здесь звучит почти постоянно, становится чем-то большим, чем фоном. Недаром отец одного из героев — пастор — уверен, что такая музыка всегда приводит с собой дьявола.

Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика

Почему Нолан зацепился именно за музыку

Музыка в «Грешниках» работает как часть сюжета. Куглер прямо говорит: ему важно исследовать культуры через звук. В дельте Миссисипи в те годы рядом жили разные народы, и между ирландской и афроамериканской традицией происходил живой обмен. Поэтому появление ирландской песни в фильме — не случайность, а часть идеи.

Есть и личный слой. Блюз в «Грешниках» связан с памятью о дяде Куглера, а для актера Джека О’Коннелла эта сцена стала способом вспомнить собственного отца. Во время исполнения он сознательно копировал его речь и манеру говорить. В итоге вся эта сцена — про накопленную боль, которую герои вытаскивают наружу.

Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика

Метит выше жанра

«Грешники» уже получили семь номинаций на «Золотой глобус», включая лучший фильм, режиссуру, сценарий, музыку и главную мужскую роль для Майкла Б. Джордана. Победителей объявят 11 января 2026 года, но ощущение такое, что фильм уже свое взял — хотя бы тем, что о нем говорят не как об очередном ужастике.

И, пожалуй, главный маркер — это реакция Нолана. Он не просто похвалил фильм, а всерьез разобрал его приемы и поставил рядом с классикой. Значит, Куглер точно попал куда нужно — и, кажется, сделал один из самых обсуждаемых фильмов года.

Ранее мы писали: Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» «Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» Читать дальше 12 декабря 2025
Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка Читать дальше 11 декабря 2025
«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре «Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре Читать дальше 11 декабря 2025
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм Читать дальше 12 декабря 2025
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены Читать дальше 12 декабря 2025
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп Читать дальше 12 декабря 2025
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл» Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл» Читать дальше 12 декабря 2025
Когда «Аватар: Пламя и пепел» выйдет в России? Зрителям придется поспешить – посмотреть на новогодних каникулах не получится Когда «Аватар: Пламя и пепел» выйдет в России? Зрителям придется поспешить – посмотреть на новогодних каникулах не получится Читать дальше 12 декабря 2025
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше