Лучший друг Супонева: куда пропал Жора Галустьян из передачи «Марафон-15»

Много лет о нем никто ничего не слышал.

Передача «Марафон-15» была популярна среди подростков в самый разгар 90-х. Одним из ведущих стал легендарный Сергей Супонев. Также ему помогали Леся Башева и Георгий Галустьян по прозвищу Жорик.

«Марафон-15» продержался до 1998 года. После закрытия передачи пути ведущих разошлись: Супонев занялся другими проектами, Башева стала продюсером, а Галустьян перебрался за границу.

О Жорике, эмигрировавшем в Канаду, долгое время ничего не было слышно. Лишь позднее о бывшем коллеге и о лучшем друге Супонева появилась некоторая информация. В Торонто Галустьян устроил свою личную жизнь и карьеру. Георгий занимался производством декоративных свечей из воска. Также у него есть своя телекомпания, на которой он запускает авторские проекты. Ведущий говорит, что это вызывает у него чувство ностальгии.

Георгий является отцом четверых детей, в которых он души не чает. Некоторое время назад Галустьян перебрался из Торонто в пригород и поселился в просторном фермерском доме.