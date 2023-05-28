Лучший друг называл Никулина не иначе как негодяем: одна некрасивая история все объясняет

Юрий Никулин был не только талантливым актером и артистом цирка, но и шутником. Звезда экрана обожал розыгрыши, из-за чего его близким приходилось немало страдать.

Однажды Никулин позволил себе лишнего и испортил отношения с близким другом Львом Дуровым. О случившемся пострадавший актер рассказывал с возмущением.

По воспоминаниям Дурова, он получил письмо на английском, в котором говорилось, что его зовут в Голливуд на кинопробы. В послании уточнялось, что кроме него приглашаются Никулин, Дастин Хоффман, Аль Пачино и Пол Ньюман. Актер тут же позвонил своему коллеге, но Юрий Владимирович сыграл удивление и предположил, что приятель разыгрывает его.

Вскоре Дуров решил зайти к другу, и тот на его глазах нашел в своем ящике точно такое же письмо с «фабрики грез». Тогда у артиста не осталось сомнений в том, что иностранные режиссеры действительно ими заинтересовались.

Лев Константинович принялся ждать обещанного в письме звонка, но так и не дождался. Тогда он решил узнать у Никулина, звонили ли ему. Дуров набрал номер коллеги, и во время разговора артист цирка спросил звезду, стоит ли на его письме печать.

Печать действительно была. Английскими буквами на ней было написано:

«Счастливого пути, дурачок».

Актер понял, что его «надули». Дуров пришел в бешенство от выходки приятеля и с тех пор, как пишет портал Sport24, называл его не иначе как негодяем.