Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»

Рейтинги у картины, при этом, довольно средние.

Стивен Кинг, который про ужасы знает все (и даже немножечко больше), раздает комплименты чужим фильмам направо и налево чуть ли не каждый день и к этому можно давно уже привыкнуть. Но, когда он называет картину «одной из лучших за последние годы», стоит прислушаться.

Новая любовь короля ужасов — психологический хоррор «Обитель смерти» (The Rule of Jenny Pen). Настолько крепкий и мрачный, что Кинг включил его в список десяти лучших фильмов XXI века. И, внимание, это единственный ужастик в подборке.

Режиссер — Джеймс Эшкрофт, картина почти не прокатывалась в кино, но в марте 2025 вышла на Shudder и сразу заслужила звание «новой классики».

В центре сюжета — старик по имени Дэйв, обитатель дома престарелых, который днем прикидывается рассеянным и милым, а по ночам превращается в кукловода-манипулятора. Причем буквально: терроризирует других жильцов при помощи жуткой тряпичной куклы по имени Дженни Пен.

Дэйва сыграл Джон Литгоу — лауреат «Эмми», звезда «Декстера» и… новый Дамблдор в сериале по «Гарри Поттеру» от HBO. Кто бы мог подумать, что новый Альбус окажется таким убедительным психопатом.

Фильм не про скримеры, а про ползучий, липкий страх, где весь ужас — в человеке. А еще в медленной, как северный ветер, развязке. Кинг написал в соцсетях:

«Это один из лучших фильмов года. Я настоятельно советую его посмотреть».

Такой реакции от короля ужасов удостаиваются единицы. Тем более что компанию «Обители смерти» в личном топе Кинга составляют, «Оппенгеймер», «Дорога перемен» и «Старикам тут не место». Впечатляющая компания для фильма, снятого за копейки.

Ранее мы писали: «Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»