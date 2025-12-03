Лучшим фильмом XXI века Тарантино назвал военную драму от Ридли Скотта: россияне ее окрестили «голливудской жвачкой» и «агиткой»

Квентин Тарантино в последние дни не скупится на громкие заявления: то анонсирует спин-офф «Криминального чтива», то в интервью подкасту The Bret Easton Ellis Podcast назовет «Чёрный ястреб» Ридли Скотта лучшим фильмом XXI века.
По словам режиссёра, картина — «шедевр», сопоставимый с «Апокалипсисом сегодня» по смыслу, визуалу и силе воздействия. В топ‑10 Тарантино лента заняла первое место, обойдя «Историю игрушек: Большой побег» и «Трудности перевода».
Что видит Тарантино?
Для него это кино о напряжении, мастерстве и подлинности. Ридли Скотт выстраивает картину как непрерывный нерв: камера, звук, монтаж — всё работает на ощущение присутствия.
«Оскар» за звук и монтаж не случаен: зритель буквально слышит бой и чувствует каждый выстрел.
А что видят российские зрители?
На «Кинопоиске» у фильма 7.8, но отзывы противоречивы. Одни хвалят безупречную операторскую работу, реалистичность батальных сцен, актёрскую игру без «геройского пафоса». Но другие называют ленту «голливудской жвачкой» и «агиткой»:
- образы американцев кажутся архетипичными («рубаха‑парень», «молодой боец»),
- сомалийцы поданы карикатурно, без глубины,
- сюжет порой сводится к «шашечной игре в Чапая» — просто и прямолинейно.
В чём корень разногласий?
Тарантино ценит фильм как кинематографическое достижение: здесь нет лишних эмоций, только чистый драйв и мастерство.
А вот для части российской аудитории лента остаётся «американским взглядом» — убедительным, но не всегда универсальным. Кто‑то видит шедевр, кто‑то — мощный, но идеологически окрашенный экшен.
Так или иначе, «Чёрный ястреб» заставляет спорить — а это уже признак кино, которое не оставляет равнодушным.
Топ-10 фильмов XXI века по версии Тарантино
|Место
|Название фильма
|Режиссёр
|Год
|1
|«Чёрный ястреб» (Black Hawk Down)
|Ридли Скотт
|2001
|2
|«История игрушек: Большой побег» (Toy Story 3)
|Ли Анкрич
|2010
|3
|«Трудности перевода» (Lost in Translation)
|София Коппола
|2003
|4
|«Дюнкерк» (Dunkirk)
|Кристофер Нолан
|2017
|5
|«Нефть» (There Will Be Blood)
|Пол Томас Андерсон
|2007
|6
|«Зодиак» (Zodiac)
|Дэвид Финчер
|2007
|7
|«Неуправляемый» (Unstoppable)
|Тони Скотт
|2010
|8
|«Безумный Макс: Дорога ярости» (Mad Max: Fury Road)
|Джордж Миллер
|2015
|9
|«Зомби по имени Шон» (Shaun of the Dead)
|Эдгар Райт
|2004
|10
|«Полночь в Париже» (Midnight in Paris)
|Вуди Аллен
|2011
