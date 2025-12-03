Лучшим фильмом XXI века Тарантино назвал военную драму от Ридли Скотта: россияне ее окрестили «голливудской жвачкой» и «агиткой»

Квентин Тарантино в последние дни не скупится на громкие заявления: то анонсирует спин-офф «Криминального чтива», то в интервью подкасту The Bret Easton Ellis Podcast назовет «Чёрный ястреб» Ридли Скотта лучшим фильмом XXI века.

По словам режиссёра, картина — «шедевр», сопоставимый с «Апокалипсисом сегодня» по смыслу, визуалу и силе воздействия. В топ‑10 Тарантино лента заняла первое место, обойдя «Историю игрушек: Большой побег» и «Трудности перевода».

Что видит Тарантино?

Для него это кино о напряжении, мастерстве и подлинности. Ридли Скотт выстраивает картину как непрерывный нерв: камера, звук, монтаж — всё работает на ощущение присутствия.

«Оскар» за звук и монтаж не случаен: зритель буквально слышит бой и чувствует каждый выстрел.

А что видят российские зрители?

На «Кинопоиске» у фильма 7.8, но отзывы противоречивы. Одни хвалят безупречную операторскую работу, реалистичность батальных сцен, актёрскую игру без «геройского пафоса». Но другие называют ленту «голливудской жвачкой» и «агиткой»:

образы американцев кажутся архетипичными («рубаха‑парень», «молодой боец»),

сомалийцы поданы карикатурно, без глубины,

сюжет порой сводится к «шашечной игре в Чапая» — просто и прямолинейно.

В чём корень разногласий?

Тарантино ценит фильм как кинематографическое достижение: здесь нет лишних эмоций, только чистый драйв и мастерство.

А вот для части российской аудитории лента остаётся «американским взглядом» — убедительным, но не всегда универсальным. Кто‑то видит шедевр, кто‑то — мощный, но идеологически окрашенный экшен.

Так или иначе, «Чёрный ястреб» заставляет спорить — а это уже признак кино, которое не оставляет равнодушным.

Топ-10 фильмов XXI века по версии Тарантино

Место Название фильма Режиссёр Год 1 «Чёрный ястреб» (Black Hawk Down) Ридли Скотт 2001 2 «История игрушек: Большой побег» (Toy Story 3) Ли Анкрич 2010 3 «Трудности перевода» (Lost in Translation) София Коппола 2003 4 «Дюнкерк» (Dunkirk) Кристофер Нолан 2017 5 «Нефть» (There Will Be Blood) Пол Томас Андерсон 2007 6 «Зодиак» (Zodiac) Дэвид Финчер 2007 7 «Неуправляемый» (Unstoppable) Тони Скотт 2010 8 «Безумный Макс: Дорога ярости» (Mad Max: Fury Road) Джордж Миллер 2015 9 «Зомби по имени Шон» (Shaun of the Dead) Эдгар Райт 2004 10 «Полночь в Париже» (Midnight in Paris) Вуди Аллен 2011

