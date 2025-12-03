Лучшим фильмом XXI века Тарантино назвал военную драму от Ридли Скотта: россияне ее окрестили «голливудской жвачкой» и «агиткой»

Меню
3 декабря 2025 17:38
Эпик Ридли Скотта разделил зрителей. Снова.

Квентин Тарантино в последние дни не скупится на громкие заявления: то анонсирует спин-офф «Криминального чтива», то в интервью подкасту The Bret Easton Ellis Podcast назовет «Чёрный ястреб» Ридли Скотта лучшим фильмом XXI века.

По словам режиссёра, картина — «шедевр», сопоставимый с «Апокалипсисом сегодня» по смыслу, визуалу и силе воздействия. В топ‑10 Тарантино лента заняла первое место, обойдя «Историю игрушек: Большой побег» и «Трудности перевода».

Что видит Тарантино?

Для него это кино о напряжении, мастерстве и подлинности. Ридли Скотт выстраивает картину как непрерывный нерв: камера, звук, монтаж — всё работает на ощущение присутствия.

«Оскар» за звук и монтаж не случаен: зритель буквально слышит бой и чувствует каждый выстрел.

А что видят российские зрители?

На «Кинопоиске» у фильма 7.8, но отзывы противоречивы. Одни хвалят безупречную операторскую работу, реалистичность батальных сцен, актёрскую игру без «геройского пафоса». Но другие называют ленту «голливудской жвачкой» и «агиткой»:

  • образы американцев кажутся архетипичными («рубаха‑парень», «молодой боец»),
  • сомалийцы поданы карикатурно, без глубины,
  • сюжет порой сводится к «шашечной игре в Чапая» — просто и прямолинейно.
В чём корень разногласий?

Тарантино ценит фильм как кинематографическое достижение: здесь нет лишних эмоций, только чистый драйв и мастерство.

А вот для части российской аудитории лента остаётся «американским взглядом» — убедительным, но не всегда универсальным. Кто‑то видит шедевр, кто‑то — мощный, но идеологически окрашенный экшен.

Так или иначе, «Чёрный ястреб» заставляет спорить — а это уже признак кино, которое не оставляет равнодушным.

Топ-10 фильмов XXI века по версии Тарантино

Место Название фильма Режиссёр Год
1 «Чёрный ястреб» (Black Hawk Down) Ридли Скотт 2001
2 «История игрушек: Большой побег» (Toy Story 3) Ли Анкрич 2010
3 «Трудности перевода» (Lost in Translation) София Коппола 2003
4 «Дюнкерк» (Dunkirk) Кристофер Нолан 2017
5 «Нефть» (There Will Be Blood) Пол Томас Андерсон 2007
6 «Зодиак» (Zodiac) Дэвид Финчер 2007
7 «Неуправляемый» (Unstoppable) Тони Скотт 2010
8 «Безумный Макс: Дорога ярости» (Mad Max: Fury Road) Джордж Миллер 2015
9 «Зомби по имени Шон» (Shaun of the Dead) Эдгар Райт 2004
10 «Полночь в Париже» (Midnight in Paris) Вуди Аллен 2011

Ранее мы писали: Тарантино выпустит новую часть «Убить Билла» уже 30 ноября: Ума Турман спустя 20 лет вновь взялась за катану

Фото: Кадр из фильма «Черный ястреб» (2001)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
