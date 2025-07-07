Лучшим братом Ночного Дозора был не Сноу: Сэма выделяет даже Мартин — пухляш его отражение в «Игре престолов»

В мире «Игры престолов», где рыцари сверкают доспехами, драконы сжигают города, а интриганы взбираются к вершине по лестнице, один из самых недооценённых героев — пухлый парень с книжкой. Пока другие шли на пролом, он читал, зубрил и молча наблюдал.

Но если кто и заслуживает титула «самый сильный» и звание лучшего брата Ночного Дозора — это Сэмвел Тарли.

Сэм смертоносный

С самого детства у Сэма было одно препятствие — его собственный отец, лорд Рендилл. Могучий, воинственный, ненавидящий собственного сына. Он не бил Сэма, а ломал его изнутри: унижал, заковывал в кандалы, заставлял носить платье, а потом — кольчугу.

И всё ради того, чтобы «выровнять» мальчика под свои ожидания. Но Сэм остался собой — мягким, умным, добрым. А когда появился младший сын — «настоящий мужик», Рендилл предложил Сэму выбор: или ты уезжаешь на Стену и становишься братом Дозора, или «случайно» умираешь на охоте.

Сэм выбрал мрачный север, место, в которое ссылают все отребье из Семи королевств. Само по себе — поступок, который уже требует смелости.

К слову, сам Джордж Мартин считает, что Сэмвел во многом является его отражением даже больше, чем саркастичный Тирион. Да и внешнее сходство автор подчеркивает в книгах: «Толстый парень, который любит читать книги и не любит подниматься по лестнице».

Сэм и одичалые

Толстого стюарда на Стене невзлюбили: его били, гнобили, гнали отовсюду, но Джон Сноу что-то в нем разглядел. И это была их великая дружба: бастард защищал Сэма кулаками, а Сэм продвигал его при помощи знаний и хитрости, помог стать Лордом-командующим.

Сэм убил Иного, Белого ходока, когда этого потребовали обстоятельства — монстр угрожал Лили и ребенку. Он провёл Брана и Жойена через Север, экстерном прошел курс в Цитадели (по сюжету сериала самоотверженно спал Джораха Мормонта от каменной болезни, хотя мог и сам заразиться).

Будем честны, он не типичный смельчак, но когда Джон бросился с ножом на сира Аллисера Торна, пухляш без раздумий стал между ними. Сэм не жаждет власти, но является отличным героем второго плана, как Сэмуайз Гэмджи в «Властелине колец».

Лучшего мечника «Игры престолов» зрителям сериала показали лишь мельком: укокошил бы Джейме Ланнистера одной левой.