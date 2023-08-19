Лучшие советские актрисы одна за другой оказывались в черном списке: причина возмутит

Так называемые черные списки среди артистов Советского Союза включали в себя множество ярких талантов. В течение нескольких лет актеру могли не давать главные роли, пока его имя не вычеркнут из листа. И попадали туда не всегда из-за проступков или нежелательной политической активности.

Так, основатель Союза кинематографистов страны Иван Пырьев испортил карьеру многим артисткам, включая их в эти списки. Чиновник и режиссер, он активно предлагал множеству советских красавиц любовную связь. И, не получив желаемого, мстил, отказывая в работе.

Пырьев за годы работы разрушил множество судеб. Екатерина Савинова, Марина Ладынина, Людмила Марченко, Клара Румянова и другие артистки годами играли лишь второстепенных персонажей и никак не могли исправить эту несправедливость.

В течение многих лет Пырьев пользовался своей безнаказанностью. Ситуация изменилась только после его смерти, и талантливые артистки, которые отвергли его, получили право сниматься.