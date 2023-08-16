Лучшие советские актеры не спасли: хуже этой экранизации книги не существует

Американский прозаик О. Генри был одним из самых популярных иностранных писателей в СССР. За его сборниками велась настоящая охота, а перечитывали произведения взрослые и дети. И поэтому в 1978 году Николай Рашеев выпускает одноименную экранизацию произведения «Короли и капуста».

В двухсерийный фильм постановщик пригласил множество ярких актеров. В кадре можно увидеть Армена Джигарханяна, Валентина Гафта, Николая Караченцова и других прославленных артистов, а песни к картине написал Юлий Ким. Героев же постановщик представил более гиперболизировано, чем это это сделал сам О. Генри, но это не помогло ленте.

Зрители не остались в восторге от работы режиссера. Как пишет Дзен-канал «Эх, прокачу! », фильм отличается скучным сюжетом, а талантливым актерам с трудом удается сыграть роли, ведь так неинтересно представлены их персонажи. Зрители же уверены, что лента «Короли и капуста» бросает тень на работу американского классика и точно не является лучшей экранизацией его произведений.