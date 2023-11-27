Лучшие мамы рождаются под этими знаками зодиака: их детям сказочно повезло

Звезды определяют каждый аспект жизни у представителей тех или иных знаков зодиака. У одних есть предрасположенность к определенным профессиям, у других — к крепкому здоровью, а у третьих — к заботе о подрастающем поколении.

Так, лучшими матерями, как уверены астрологи, становятся Раки. Они отдают наследникам всю свою любовь, окружая их заботой и вниманием. А потом с таким же удовольствием нянчатся с внуками.

Не менее хорошие матери получаются из Весов. Представительницы этого знака воспитывают подрастающее поколение своим примером, поэтому их дети с ранних лет отличаются хорошими манерами и нередко выглядят как маленькие взрослые.

На третьем месте расположились матери-Рыбы. Они интуитивно знают, как обращаться с младенцем, и прекрасно справляются с любой сложной задачей. А их единственный недостаток — излишняя тревожность, из-за которой дети могут быть окружены чрезмерной заботой.