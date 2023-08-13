Лучшие любовники среди мужчин рождаются под этим знаком Зодиака

Каждой женщине важно знать, что она любима и желанна для своего избранника. Лучшим доказательством этого является частота и разнообразие интимной жизни. А уж если мужчина искусен в ласках, его вторая половинка чувствует себя настоящей богиней. Даже если жизненные пути партнёров разойдутся, дама обязательно запомнит его и будет невольно сравнивать других любовников с ним - к сожалению, не в их пользу. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые страстные и нежные мужчины. Они способны вознести свою любимую на вершину блаженства.

Рак

Нежность и чувственность в одном флаконе - это про мужчину-Рака. Парни, появившиеся на свет под этим водным знаком, в повседневной жизни производят впечатление тихонь и скромников. Тем сильнее будет удивление избранницы, когда она узнает, настолько хорош и горяч Рак в постели.

Хорошая интуиция подсказывает представителю знака, как доставить второй половинке истинное наслаждение.

Рак любит обсуждать с партнершей интимную жизнь, чтобы сделать её ещё лучше, поэтому ему можно смело доверить самые сокровенные фантазии. Этот мужчина постарается воплотить их в жизнь.

Стрелец

Энергетика мужчины-Стрельца настолько сильная, что понять - он будет отличным любовником, можно даже по каким-то незначительным мелочам в общении и поведении. Представитель этого знака находит изысканное удовольствие во всем - в еде, напитках, прогулках, и уж тем более в занятиях любовью.

Рядом с парнем-Стрельцом избранница почувствует себя самой желанной женщиной на планете.

Он окружит её такой заботой и вниманием, что впору растаять, словно мороженка. В постели представитель знака может быть в равной степени страстным и трепетным, он в точности угадывает желания своей дамы.

Скорпион

Тёмное обаяние мужчины-Скорпиона сводит представительниц прекрасного пола с ума. Парень, рожденный под этим знаком, знает толк в комплиментах, поэтому, прежде чем оказаться с ним в постели, избранница услышит от него много красивых и поэтичных слов. Как известно, женщины любят ушами, и Скорпиону удается найти ключик к их сердцам.

Представитель водного знака обожает эксперименты, поэтому второй половинке никогда не будет с ним скучно.

Она будет с нетерпением дожидаться очередного свидания, чтобы узнать, что приготовил Скорпион на этот раз. Инициативу, впрочем, этот знак тоже любит - не стоит скрывать от него свои желания.