Лучшие годы позади: племянницу-скандалистку Михаила Ефремова не узнать (фото)

Племянница Михаила Ефремова, актриса Ольга Ефремова, уже давно имеет репутацию скандалистки. Она часто шокирует публику откровенными нарядами и провокационными выходками.

Недавно Ольга появилась на одном мероприятии, где предстала в очередном экстравагантном наряде. На Ефремовой был брючный черно-белый костюм оверсайз. На одной половине рубашки красовалась надпись «Как тебе такое?».

Поклонники Ефремовой не были в восторге от ее странного образа. Кроме того, на рукаве отпечаталась красная губная помада, что подпортило все впечатление. Немало вопросов вызвала и внешность Ольги. В свои 35 лет она выглядит значительно старше своего возраста: то ли дело в слишком насыщенном макияже, то ли в ботоксе. Пользователи Сети пришли к выводу, что лучшие годы актрисы позади, ведь когда-то она была яркой красавицей с безупречными чертами лица.

Несколько лет Ольга жила в Италии, но в 2017 году вернулась в Россию. Она развелась с мужем Алессандро, от которого у нее есть сын. Сегодня Ефремова продолжает актерскую карьеру, и на ее счету уже свыше 30 работ.