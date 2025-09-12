Лучшие годы Бессона давно прошли: больше не снимает хитов вроде «Леона» — режиссера подловили на плагиате (кадр в кадр)

Люк Бессон, некогда режиссер с культовым статусом, вернулся — и снова не туда. Его новая работа — свежая экранизация «Дракулы» Брэма Стокера — уже добралась до зрителей, и первые отзывы — смесь восхищения и разочарования. Визуально это конфета. Сюжетно — скорее расплавленная карамель.

Смотреть нужно на большом экране

Главное, что спасает фильм от полного забвения — визуал. Бессон объехал полмира: где-то Франция, где-то воссозданные виды Валахии, где-то почти Индия, и все это снято с живописной любовью к архитектуре и природе. Картинка объемная, благодаря натурным локациям и грамотно вшитой графике, которая, к счастью, не кричит: «привет, мы на зеленке».

Композитор Дэнни Элфман на месте — его музыка дополняет атмосферу, не перебивая происходящее. Особенно работает в моменты, когда фильм внезапно вспоминает, что он вообще-то хоррор.

Сюжет нужно понять и простить

Несмотря на визуальные плюсы, внутри фильма — полный жанровый винегрет. Вместо того чтобы адаптировать готический роман или пойти по пути жуткой стилизации, как у Роберта Эггерса, Бессон решил охватить все и сразу. Это дорога в никуда. Рецензенты не стесняются в выражениях: по их мнению, лучшие годы Бессона давно прошли.

Особенно критики отмечают, что Бессон не столько экранизирует роман Стокера, сколько переснимает фильм Фрэнсиса Форда Копполы. Причем делает это прямолинейно и местами вульгарно — сцена за сценой, но без той чувственности и глубины.

Получился бледный ремейк, который таковым себя не считает.

Выглядит в точности как пародия на одноименный фильм Копполы, только действие происходит 33 года спустя, и в такой имитации нет очевидного преимущества — говорят обозреватели.

Вот тут интересно: тем, кто не видел версию 1992 года, возможно, фильм даже зайдет. Только не нужно относиться к нему как хоррору, а скорее, воспринимать все как мелодраму.

Ранее мы писали: Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли