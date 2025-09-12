Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лучшие годы Бессона давно прошли: больше не снимает хитов вроде «Леона» — режиссера подловили на плагиате (кадр в кадр)

Лучшие годы Бессона давно прошли: больше не снимает хитов вроде «Леона» — режиссера подловили на плагиате (кадр в кадр)

12 сентября 2025 15:13
Лучшие годы Бессона давно прошли: больше не снимает хитов вроде «Леона» — режиссера подловили на плагиате (кадр в кадр)

За неимением идей приходится делать «копирки».

Люк Бессон, некогда режиссер с культовым статусом, вернулся — и снова не туда. Его новая работа — свежая экранизация «Дракулы» Брэма Стокера — уже добралась до зрителей, и первые отзывы — смесь восхищения и разочарования. Визуально это конфета. Сюжетно — скорее расплавленная карамель.

Смотреть нужно на большом экране

Главное, что спасает фильм от полного забвения — визуал. Бессон объехал полмира: где-то Франция, где-то воссозданные виды Валахии, где-то почти Индия, и все это снято с живописной любовью к архитектуре и природе. Картинка объемная, благодаря натурным локациям и грамотно вшитой графике, которая, к счастью, не кричит: «привет, мы на зеленке».

Лучшие годы Бессона давно прошли: больше не снимает хитов вроде «Леона» — режиссера подловили на плагиате (кадр в кадр)

Композитор Дэнни Элфман на месте — его музыка дополняет атмосферу, не перебивая происходящее. Особенно работает в моменты, когда фильм внезапно вспоминает, что он вообще-то хоррор.

Сюжет нужно понять и простить

Несмотря на визуальные плюсы, внутри фильма — полный жанровый винегрет. Вместо того чтобы адаптировать готический роман или пойти по пути жуткой стилизации, как у Роберта Эггерса, Бессон решил охватить все и сразу. Это дорога в никуда. Рецензенты не стесняются в выражениях: по их мнению, лучшие годы Бессона давно прошли.

Лучшие годы Бессона давно прошли: больше не снимает хитов вроде «Леона» — режиссера подловили на плагиате (кадр в кадр)

Особенно критики отмечают, что Бессон не столько экранизирует роман Стокера, сколько переснимает фильм Фрэнсиса Форда Копполы. Причем делает это прямолинейно и местами вульгарно — сцена за сценой, но без той чувственности и глубины.

Получился бледный ремейк, который таковым себя не считает.

Выглядит в точности как пародия на одноименный фильм Копполы, только действие происходит 33 года спустя, и в такой имитации нет очевидного преимущества — говорят обозреватели.

Вот тут интересно: тем, кто не видел версию 1992 года, возможно, фильм даже зайдет. Только не нужно относиться к нему как хоррору, а скорее, воспринимать все как мелодраму.

Ранее мы писали: Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли

Фото: Кадры из фильмов «Леон» (1994 г.), «Дракула» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка» Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка» Читать дальше 12 сентября 2025
Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики Читать дальше 10 сентября 2025
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Читать дальше 13 сентября 2025
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом «Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом Читать дальше 13 сентября 2025
Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно Читать дальше 13 сентября 2025
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда «Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда Читать дальше 12 сентября 2025
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Читать дальше 12 сентября 2025
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля» Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля» Читать дальше 12 сентября 2025
Ничего не понятно, но очень интересно: топ-5 сюрреалистических фильмов, которые стали шедеврами мирового кино Ничего не понятно, но очень интересно: топ-5 сюрреалистических фильмов, которые стали шедеврами мирового кино Читать дальше 12 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше