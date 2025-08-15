Меню
Лучшего «Мастера и Маргариту» сняли не Бортко и не Локшин: самую по-булгаковски проклятую экранизацию прятали на полке

15 августа 2025 22:28
Она не особо следует источнику, но атмосферу романа передает отлично.

В России принято считать, что сериал Владимира Бортко — эталон. Снятый с максимальной приверженностью тексту романа, «Мастер и Маргарита» 2005-го аккуратен к булгаковской прозе, но при этом страдает от спорного кастинга, тяжеловесности и усталого Воланда.

Новая версия Михаила Локшина со Снигирь и Цыгановым — смелая, но слишком авторская, с акцентом на параллели с биографией самого Булгакова.

А вот о фильме Юрия Кары 1994 года вспоминают редко. И зря. Эта версия, пролежавшая на полке почти два десятилетия из-за конфликтов с продюсерами и наследниками писателя, вышла в прокат только в 2011-м, уже технически устарев, но сохранив главное — дух романа.

Булгаковская Москва и атмосфера

Лучшего «Мастера и Маргариту» сняли не Бортко и не Локшин: самую по-булгаковски проклятую экранизацию прятали на полке

Кара снял Патриаршие пруды, московские дворы и улочки с любовью, как отдельного героя фильма. Его Москва — не просто фон, а полноправный участник событий, точно так же, как у Булгакова: немного мистическая, немного провинциальная и при этом столичная.

Кастинг, который «попал в десятку»

  • Воланд Валентина Гафта — артистичный, ироничный, с хищной мягкостью. Он не так инфернален, как книжный князь тьмы, но куда ближе к тексту, чем усталый философ Басилашвили.
  • Маргарита Анастасии Вертинской — старше героини по возрасту, но с аристократической внешностью, идеально подходящей королеве бала Сатаны.
  • Мастер Виктора Ракова — интеллигент и мечтатель, с печалью и нервозностью в глазах.
  • Берлиоз и Бездомный (Михаил Данилов и Сергей Гармаш) — как будто сошли со страниц романа.

Интересные находки

Лучшего «Мастера и Маргариту» сняли не Бортко и не Локшин: самую по-булгаковски проклятую экранизацию прятали на полке

Кара сохранил философскую линию Пилата и Иешуа, усилил ершалаимский пласт и добавил сцены, вырезанные из финальной редакции романа, но сохранившиеся в черновиках («Копыто инженера» с провокацией Воланда нарисованным на песке ликом Христа).

Бал у Сатаны у Кары — настоящий исторический кошмар. Тут и кардинал Ришелье, и Наполеон, и Пётр I, и даже вожди — в духе ранних версий романа, где среди гостей фигурировали Гуно и Гёте.

Почему фильм «застрял»

Лучшего «Мастера и Маргариту» сняли не Бортко и не Локшин: самую по-булгаковски проклятую экранизацию прятали на полке

Снятый в начале 90-х, проект попал в производственный ад. Споры о хронометраже (режиссёрская версия длится 3,5 часа) и правах на текст Булгакова оставили готовую картину на полке почти 17 лет. К моменту премьеры в 2011-м визуальные эффекты выглядели устаревшими, но драматургия и актёрская игра не потеряли силы.

В итоге «Мастер и Маргарита» Кары — редкий случай, когда к тексту относятся бережно, а экранизация не боится вносить собственные находки, не нарушая духа романа.

И если у Бортко — академичность, у Локшина — дерзость, то у Кары есть главное: ощущение, что ты будто читаешь роман, с его магией, иронией и философией.

