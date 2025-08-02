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Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой

2 августа 2025 14:44
Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой

Просто верните нам жизнь до пандемии, это так много?

Что бы ни происходило в мире, киноиндустрия вряд ли будет долго стоять на месте — вместо этого режиссеры и продюсеры будут еще активнее искать новые сюжеты, вдохновленные масштабными, и зачастую далеко не положительными, событиями.

Пандемия, случившаяся в 2020 году, стала, конечно, поворотным моментом в истории как кино, так и всего мира, а премьеры, прошедшие незадолго до, стали ассоциироваться с лучшими временами — потому некоторые фильмы, выпущенные в 2019 году, уже сейчас можно назвать бессмертной классикой.

«Солнцестояние»

Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой

Второй по счету фильм мастера хоррора Ари Астера стал не только активно обсуждаемой темой, но и настоящим прорывом для тогда почти никому не известной Флоренс Пью. Сюжет разворачивается вокруг девушки, которая в попытках отвлечься от мрачных мыслей после семейной трагедии отправляется в шведское поселение для празднования дня летнего солнцестояния.

Картина долгое время держит зрителя в напряжении, впоследствии шокируя его откровенными сценами — и хотя «Солнцестояние» получило смешанные отзывы от критиков, фильм все еще считается главным достижением Астера.

«Достать ножи»

Кадр из фильма «Достать ножи»

Незадолго до премьеры детективная драма с Дэниелом Крейгом в главной роли многими рассматривалась как типичная история о расследовании какого-то преступления в духе Агаты Кристи — однако «Достать ножи» оказался куда более необычным фильмом.

Сам образ Крейга в роли странноватого детектива Бенуа Блана удостоился всех похвал, а сюжет держал в напряжении до самого конца только для того, чтобы полностью опровергнуть догадки большинства зрителей. Неудивительно, что картина в итоге породила целую франшизу, а режиссер Райан Джонсон, возможно, придумает что-то еще после якобы финального третьего фильма.

«Однажды в... Голливуде»

Комедийная драма Квентина Тарантино поразила своих зрителей тем, что поначалу казалось вовсе не тарантиновской — чтобы под конец моментально шокировать публику лишь парой сцен.

Сюжет разворачивается вокруг вымышленных персонажей, теряющего свою популярность актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, которые пытаются найти свое место в киноиндустрии в то же время, как по соседству с ними поселяются Роман Полански и Шэрон Тейт.

В итоге трагическая судьба последней в фильме радикально меняется благодаря присутствию ее соседей, а «Однажды в… Голливуде» может похвастаться, пожалуй, самой «мирной» концовкой среди всех работ Тарантино.

«Неограненные алмазы»

Кадр из фильма «Неограненные алмазы»

Криминальный триллер неожиданно показал любителя комедий Адама Сэндлера в совсем ином свете, предложив ему лучшую роль в его карьере. В центре сюжета — владелец небольшого ювелирного магазина Говард Ратнер, которому представляется шанс расплатиться со всеми долгами, когда на его прилавке оказывается редкий неограненный черный опал из Эфиопии.

Несмотря на то, что фильм в итоге просто-напросто проигнорировали на «Оскаре» в 2020 году, «Неограненные алмазы» вошел в список лучших картин года, а Сэндлера теперь уж точно воспринимают как куда более достойного актера.

«Паразиты»

Южнокорейская черная комедия стала настоящим феноменом в мире кино, получив множество самых престижных голливудских наград, в том числе четыре «Оскара».

Сатира на современное общество и его ценности, «Паразиты» рассказывают о бедной южнокорейской семье, которая самыми разными способами пытается втереться в доверие к местным богачам и таким образом значительно улучшить качество своей жизни.

Фильм неспешно ведет повествование до тех пор, пока не превращается в настоящий хоррор, сюжетные повороты которого предсказать не мог даже самый догадливый зритель.

Кстати, парочка из этих фильмов стала настоящей гордостью студии А24, а в этой подборке мы собрали пятерку лучших проектов компании — их точно стоит увидеть до того, как «Эддингтон» выйдет в «цифре».

Фото: Кадры из фильмов «Солнцестояние», «Достать ножи», «Однажды в... Голливуде», «Неограненные алмазы», «Паразиты» (2019)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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