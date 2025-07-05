Лучшее для домашнего просмотра: 5 высококлассных драм, выпущенных в последние 30 лет

Современный кинематограф насчитывает десятки самых разных жанров, не говоря уже об огромном количестве фильмов, в котором соединяются сразу несколько из этих жанров — однако старая добрая драма остается одним из фаворитов большинства зрителей.

Картины с закрученным эмоциональным сюжетом и разносторонними персонажами нередко получают похвалу и от ведущих критиков в киноиндустрии, из года в год становясь лидерами наградного сезона. В этой подборке — несколько отличных драматических фильмов, которые остаются любимчиками публики спустя годы и даже десятилетия после выхода в прокат.

Второй по счету полнометражный фильм Пола Томаса Андерсона стал настоящим хитом и по сей день считается одной из лучших картин своего времени. В центре сюжета — персонаж Марка Уолберга, начинающий порноактер Дирк Дигглер, которого слава находит практически мгновенно, но вместе с ней приходят и последствия такой бешеной популярности. «Ночи в стиле буги» стали номинантом на «Оскар» в трех номинациях, но в итоге фильм остался ни с чем.

Список был бы неполным без хотя бы одной из работ братьев Коэн, и «Старикам тут не место» уже давно признана лучшей из них. Сюжет разворачивается вокруг Льюэллина Мосса, сварщика, который случайно обнаруживает в пустыне грузовик с наркотиками и два миллиона долларов наличными — после того, как Мосс решает забрать деньги себе, на него начинает охоту один из самых жестоких киллеров в округе. Фильм номинировался на множество престижных наград и в итоге забрал четыре статуэтки «Оскар», включая за лучший фильм.

Режиссерский дебют Селин Сон публика точно будет вспоминать еще долго — драматическая картина оставила горькое послевкусие у немалого количества зрителей. «Прошлые жизни» повествуют об отношениях На Ён и Хэ Сон, лучших друзьях, которых жизнь развела по разным континентам; когда спустя годы они встречаются в Нью-Йорке, всплывают старые обиды и шокирующие секреты.

Пронзительная драма, за роль в которой Пол Мескал уж точно должен был забрать заветный «Оскар», «Солнце мое» рассказывает об отце и 11-летней дочери, отправляющихся в совместный отпуск накануне 31-летия первого. Поначалу девочка наслаждается всеми прелестями турецкого курорта, но со временем начинает замечать, что с ее папой происходит что-то действительно странное и даже тревожащее.

Оскароносная черная комедия Пона Джун-хо, «Паразиты» стали настоящим рекордсменом по количеству полученных наград, получив четыре статуэтки от Киноакадемии, в том числе за лучший фильм и лучший фильм на иностранном языке. В центре сюжета — пытающееся свести концы с концами семейство Кимов, которое случайно получает возможность познакомиться с богатой семьей Пак; при помощи хитрых уловок Кимы начинают пользоваться доверчивостью и добротой уважаемой четы.

А для любителей военных драм у нас есть подборка отличных зарубежных фильмов жанра — почитать о них можно тут.