«Лучшее, что я видел за 5 лет»: почему мир сходит с ума по сериалу «Грызня»

Проект Ли Сун Джина «Грызня» был представлен на платформе Netflix 18 марта этого года и сразу же возглавил списки самых популярных программ сервиса. Миллионы зрителей по всему миру осыпают сериал комплиментами и мечтают увидеть продолжение как можно скорее.

Сюжет «Грызни» строится вокруг противостояния двух водителей, Дэнни Чо и Эми Лау, роли которых исполнили Стивен Ен и Эли Вонг. Их невинная перепалка на парковке перерастает в настоящую вражду, в которой соперники мечтают убить друг друга.

Как отмечают критики, Джину удалось раскрыть темы гнева, семьи и привязанностей. Каждый из героев, вступив в конфликт, открывает в себе как худшие, так и лучшие стороны, а изобретательный киноязык постановщика только помогает зрителям лучше понять персонажей.

Поклонники же уверены, что «Грызня» заметно отличается от других недавних премьер. В один голос они хвалят не только игру главных героев, которые раскрывают свои комедийные и драматические таланты, но и режиссерскую работу. По их мнению, все 10 серий проекта смотрятся на одном дыхании и заставляют задуматься о взаимоотношении людей, принятии и о том, почему порой совершенно разные незнакомцы могут сблизиться.