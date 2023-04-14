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«Лучшее, что я видел за 5 лет»: почему мир сходит с ума по сериалу «Грызня»

14 апреля 2023 17:15
«Лучшее, что я видел за 5 лет»: почему мир сходит с ума по сериалу «Грызня»

Уже несколько недель проект бьет все рекорды.

Проект Ли Сун Джина «Грызня» был представлен на платформе Netflix 18 марта этого года и сразу же возглавил списки самых популярных программ сервиса. Миллионы зрителей по всему миру осыпают сериал комплиментами и мечтают увидеть продолжение как можно скорее.

Сюжет «Грызни» строится вокруг противостояния двух водителей, Дэнни Чо и Эми Лау, роли которых исполнили Стивен Ен и Эли Вонг. Их невинная перепалка на парковке перерастает в настоящую вражду, в которой соперники мечтают убить друг друга.

Как отмечают критики, Джину удалось раскрыть темы гнева, семьи и привязанностей. Каждый из героев, вступив в конфликт, открывает в себе как худшие, так и лучшие стороны, а изобретательный киноязык постановщика только помогает зрителям лучше понять персонажей.

Поклонники же уверены, что «Грызня» заметно отличается от других недавних премьер. В один голос они хвалят не только игру главных героев, которые раскрывают свои комедийные и драматические таланты, но и режиссерскую работу. По их мнению, все 10 серий проекта смотрятся на одном дыхании и заставляют задуматься о взаимоотношении людей, принятии и о том, почему порой совершенно разные незнакомцы могут сблизиться.

«Лучшее, что я видел за 5 лет», — не скрывают своего восторга зрители.

Фото: Кадр из сериала «Грызня»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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