Лучшее блюдо, чтобы дожить до 103 лет: самый старый американец завтракает только так

Эти продукты «заряжают» его на весь день.

Вряд ли в мире найдется такой человек, который не хотел бы дожить до 100 лет в полном здравии. Техасец Джо Феррери может преподать мастер-класс, как достичь этой, казалось бы, невероятной цели.

Не так давно мужчине исполнилось 103 года. Секрет долголетия Джо прост и доступен многим. По словам Феррери, все дело в здоровой еде, хорошем сне и отсутствии вредных привычек. Каждое утро американец съедает авокадо и бекон — эти продукты заряжают его бодростью на целый день, укрепляют здоровье и иммунитет.

Благодаря постоянному движению Феррери находится в отличной физической форме. Мужчина каждый день гуляет с собакой и занимается спортом. Не забывает Джо и о регулярных медицинских осмотрах. Он выработал привычку посещать врачей для профилактики заболеваний: чем раньше недуг будет обнаружен, тем быстрее его вылечат.

В честь 103-летия Джо получил поздравления не только от родных и близких, но также и от мэра города Эндрю Нельсона и губернатора штата Техас Грега Эбботта.