Лучше заплатить в 100 раз больше: почему никто не хотел носить советские джинсы

Джинсы вошли в моду после Фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, а культовой одеждой стали уже в 70-х. Во всех уголках страны люди охотились за ними и пытались заполучить практически за любые деньги. При этом штаны, произведенные в СССР, не пользовались популярностью.

Советские джинсы игнорировались покупателями. Люди готовы были переплатить в 100 раз, но получить иностранный деним, стоимость одной пары могла доходить до 200 рублей. И причина такого отношения заключалась в ткани, которая использовалась на производствах. Дело в том, что модели «Верея» и «Тверь» делались не из денима, а из плотного хлопка. И к джинсам они не имели никакого отношения.

Но советским любителям моды все же удавалось спасти ситуацию. Получив «Верею» или «Тверь», их тут же отправляли вариться. И после этого штаны становились похожи на заграничный аналог.