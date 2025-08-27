«Лучше заменить расстрелом»: траурной фразой о любви Раневская описала всю свою личную жизнь — для многих женщин, увы, актуально

Фаина Раневская никогда не была склонна к нежным романтическим речам. Ее цитаты о любви — как ледяной душ: коротко, честно и без сантиментов.

«Встречается такая любовь, что лучше ее сразу заменить расстрелом», — сказала она однажды, и в этих словах слышна вся ее горькая биография.

Раневская знала, что такое обманутые ожидания. Она называла себя «дурнушкой», признавалась, что ее влюбленности неизменно заканчивались поражением: всегда находилась соперница «с маленьким носиком».

Даже ее самый яркий роман закончился фарсом — возлюбленный привел на встречу другую женщину. Для актрисы, обожаемой зрителями, но преданной в личной жизни, любовь стала не радостью, а испытанием.

И все же ее жесткая реплика о «расстреле» — не отказ от любви как таковой. Это предупреждение: чувства, которые приносят больше боли, чем света, не стоит романтизировать.

Там, где есть манипуляции, ревность, равнодушие, — нет любви, а есть зависимость и разрушение.

В старости единственным существом, которому Раневская позволила безоговорочно себя любить, стал пес по кличке Мальчик. Она спасла его от смерти, выходила, ухаживала за ним так трогательно, что его присутствие заменило ей все, чего не дала человеческая любовь.

Именно о псе она говорила с нежностью, которой не хватало в ее судьбе.

Раневская умела смеяться над собой и над миром, но ее грустная фраза о любви звучит как наставление: уважайте себя настолько, чтобы не соглашаться на отношения, где сердце разбивают снова и снова. Любовь — это не драма с трагичным финалом, а дом, где тепло и спокойно.

