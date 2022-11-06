«Лучше взять и умереть»: новогодняя песня ABBA повергнет в шок кого угодно

Группа ABBA подарила миру десятки ярких хитов, которыми наслаждается уже не одно поколение поклонников. В число знаменитых песен входит и песня Happy New Year, при этом поклонники не могут скрыть удивление, когда узнают, о чем именно шведские музыканты написали композицию.

Дело в том, что артисты решили отойти от классических тем, на которых строятся подобные песни. Вместо пожеланий счастливого Нового года и надежд на светлое будущее они рассказали историю о разочаровании. Лирические герои композиции просыпаются утром первого января и понимают, что праздник давно закончился, а их мечты растворились в обычных будничных днях. В следующих куплетах музыканты уверяют, что жизнь может стать лучше, если жить ради целей, но без них она теряет всякую ценность.

«Пусть наша жизнь будет полна надежд и стремлений, ведь без этого лучше просто взять и умереть», — утверждают музыканты ABBA.

В итоге после выхода песни она не понравилась никому из поклонников. Популярной Happy New Year стала только спустя 19 лет и до сих пор вызывает противоречивые чувства среди ценителей творчества группы.