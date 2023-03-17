Лучше узнать заранее: вот как ведут себя воздушные знаки Зодиака перед расставанием

“Давай расстанемся”, - фраза, которая для каждого влюбленного звучит как приговор. Эти слова слышать особенно больно, если их ничего, на первый взгляд, не предвещало. Однако, как считают астрологи, поведение того или иного знака зодиака способно выдать его намерения с головой - стоит лишь узнать их наперед и внимательно следить за своим партнером. Рассказываем, по каким признакам можно понять, что вас хотят бросить, если ваш избранник - представитель воздушной стихии.

Близнецы

Когда представителям летнего воздушного знака по-настоящему хорошо и интересно с партнером, они будут делиться с ним каждой мыслью и каждой новостью, будь то просмотр фильма или похвала босса на работе.

Избраннику Близнецов необходимо насторожиться, если тот внезапно перестал болтать обо всем на свете. Списать это на плохое настроение не получится - этот знак не из тех, кто станет слишком долго пребывать в тоске-печали.

“Мне больше не о чем с тобой говорить”, - именно так Близнецы могут объяснить причину, по которой хотят расстаться.

Отношения для них - это в первую очередь общение, а без него встречаться не имеет смысла.

Весы

Весы - просто идеальные партнеры. Отношения с ними напоминают командную игру, где все действительно стоят друг за друга горой и готовы прикрыть второго, если первый вдруг возьмет да зазевается.

Представители осеннего воздушного знака с удовольствием посидят с ребенком вне очереди, выгуляют собаку или приготовят ужин, если вторая половинка по каким-то причинам не успевает.

Для них это один из главных способов показать свои чувства.

Когда Весы теряют интерес к отношениям и задумываются о расставании, они перестают предлагать свою помощь и поддержку, становятся отрешенными и задумчивыми.

Водолей

Уроженцы зимнего воздушного знака - ребята компанейские. Дружба составляет большую часть их жизни, они внимательно прислушиваются к мнению тех, кем дорожат, в том числе в вопросах любви и отношений.

Если Водолей гордится своим спутником жизни и вообще без ума от него, он охотно станет демонстрировать его своим друзьям, постарается сделать все, чтобы тот влился в привычную компанию.

Тревожный звоночек звучит, когда представитель знака перестает приглашать партнера на посиделки с приятелями. Это означает, что он разочаровался в своем выборе и подумывает о том, чтобы разорвать надоевшие узы.