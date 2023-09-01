Лучше узнать заранее: самый опасный возраст для Рыб, Раков и Скорпионов

В жизни каждого человека время от времени случаются неприятности. Иногда они бывают предсказуемыми, потому что являются прямым следствием тех или иных поступков. А бывает, они сваливаются как снег на голову, заставая врасплох. Астрологи убеждены, что серьёзных неприятностей можно избежать - или, по крайней мере, смягчить их - если прислушаться к предсказаниям звёзд. Рассказываем, в каком возрасте представителям водных знаков стоит быть настороже - в их жизни произойдут глобальные перемены.

Рак

Летний водный знак - один из самых ранимых и чувствительных в гороскопе. Рак принимает все близко к сердцу, волнуется и переживает из-за вещей, которые любому другому знаку показались бы сущими пустяками. Поэтому ему не помешает заранее узнать, в каком возрасте его ждут перемены.

Звезды говорят, что переломный момент для Рака наступит в 31 год. В этом возрасте представителей водного знака ждёт кризис, ему нужно будет переосмыслить свою жизнь и понять, куда двигаться дальше.

Ещё одна важная дата в жизни Рака - 40-летие.

Ему придётся принять решение, которое станет судьбоносным. От него будет зависеть дальнейшая жизнь знака и его близких.

В 49 лет Рак может столкнуться с предательством самого близкого человека. Ему предстоит решить, что делать дальше - попрощаться с предателем или простить его.

Скорпион

Осенний водный знак очень замкнут в себе. Со всеми проблемами Скорпион предпочитает разбираться самостоятельно, хотя время от времени ему не помешал бы свежий взгляд со стороны и дружеский совет. Даже простая поддержка могла бы стать для него немалым подспорьем.

В 25 лет представители знака сталкиваются с первым в жизни кризисом. Им кажется, что все идёт не так, как хотелось бы, но в силах Скорпиона изменить все к лучшему.

34-летие водный знак отметит с очередной смутой на душе.

Причиной тому может быть внутренний конфликт, выбор между "так будет лучше для всех" и "так будет лучше для меня".

В 45 лет Скорпиона ждёт ещё одна важная веха. В этом возрасте знаку придётся расстаться с человеком, который оказал на него большое влияние.

Рыбы

Рыбы - знак, который предпочитает скрываться от реальности в вымышленных мирах. Ему необходимо время от времени спускаться на землю из своих воздушных замков, смотреть в глаза насущным проблемам и учиться их решать.

25-летие для Рыб будет ознаменовано неприятностями в профессии.

Вполне возможно, что в этом возрасте весенний водный знак поймёт - он хочется заниматься совсем другим делом.

В 30 лет Рыбам придётся столкнуться с финансовыми трудностями. Предстоит потратить много времени и сил, чтобы поправить свое благосостояние.

37-летие Рыбы встретят, недовольные ходом своей жизни. Но в их силах решить, в какую сторону дальше плыть.