Лучше узнать заранее: самый опасный возраст для Дев, Козерогов и Тельцов

Большинство из нас наслышаны о возрастных кризисах, которые, как правило, настигают каждого человека на том или ином жизненном этапе. Как минимум о кризисе среднего возраста знают абсолютно все. Но, помимо тех нестабильных периодов жизни, которые выделяют психологи, существуют другие, зодиакальные. Рассказываем, какой возраст считается опасным для представителей земной стихии - Дев, Козерогов и Тельцов.

Телец

Весенний земной знак отличаются природной мудростью, которая помогает ему выходить победителем из самых сложных ситуаций. Тем не менее даже у дальновидных Тельцов бывают неблагоприятные возрастные кризисы.

Астрологи предупреждают, что первый из них может случиться примерно в 20 лет, когда Телец находится на границе между юношеской и взрослой жизнью. Ему не терпится перепрыгнуть период учебы, но приходится ждать.

Кроме того, опасный рубеж подстерегает уроженцев этого знака на пороге сорокалетия. У Тельца возникает паническое ощущение, что он ничего не добился в этой жизни, и жаждет наверстать упущенное, каким бы оно ни было.

Дева

Болезненные периоды в жизни Девы наступают как минимум трижды. Первый из них приходится на подростковые 17 лет, когда представители земного знака еще зависят от родителей, но жаждут поступать по-своему.

В 33 года Дев настигает очередной опасный рубеж. Чаще всего он тесно связан с карьерой. Уроженцам знака хочется кардинально сменить сферу деятельности, но как быть с планом на жизнь, где не было такого пункта?

Наконец, примерно в 50 лет Дева критически смотрит на свои достижения, и особенно - на материальное благополучие. Ей все кажется, что можно было бы и побольше успеть заработать - с ее-то умом и способностями!

Козерог

Среди всех земных знаков Козероги своего рода рекордсмены - первый опасный рубеж приходится у них примерно на 7 лет. В этом возрасте представители знака получают первые уроки жизни, которые запоминают до старости.

Во второй раз Козерог оказывается на распутье в 50 лет. В такой глубокой зрелости, казалось бы, все уже давно быть разложено по полочкам. Но земной знак переживает из-за того, чего успел или не успел достичь.

Наконец, на пороге 80-летия уроженцы этого знака снова испытывают недовольство собой и своей судьбой. К счастью, этот период проходит у них довольно быстро и больше подобные кризисы не повторяются.