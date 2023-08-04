Лучше уж в хлеву жить: интерьер дома Алферовой подвергся жесткой критике

Российская актриса Ирина Алферова доделала ремонт в своей квартире. Обновленный интерьер показали в передаче «Идеальный ремонт». Однако реакция оказалась прямо противоположной той, которая ожидалась. Потому что известный дизайнер интерьеров Антон Мединский разнес новый стиль жилища Ирины Алферовой в пух и прах в своем интервью PopCornNews .

По его мнению, интерьер получился ужасным. Во-первых, он совершенно безвкусный и нефункциональный. В частности, совершенно непонятно, для каких целей предназначена гостиная. Она не подойдет ни для вечернего просмотра кино, ни для приема посетителей. Антон Мединский добавил, что мебель даже выглядит неудобной, а люстра и вовсе напоминает ощипанную птицу. Наконец, камин эксперт назвал слишком высоким. В итоге дизайнер сравнил получившуюся комнату с каким-то залом ожидания.