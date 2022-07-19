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Киноафиша Статьи «Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»

«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»

19 июля 2022 18:31
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»

Конфликт артистки и знаменитой сцены продолжает набирать обороты.

Никас Сафронов предложил Людмиле Поргиной покинуть театр «Ленком». По его мнению, только так она сможет оставаться востребованной актрисой.

Вот уже несколько месяцев вдова Николая Караченцова и худрук театра Марк Варшавер устраивают публичное выяснение отношений. Артистка жалуется на отсутствие ролей и, соответственно, уменьшение заработной платы. Варшавер же утверждает, что Поргина задействована в шести постановках, хоть и в качестве массовки. Как уверен Никас Сафронов, знаменитостям вряд ли удастся разрешить этот конфликт, поэтому актрисе необходимо сменить место работы.

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«Лучше уйти в другой театр», — цитирует слова художника портал Prozvezd.info.

Также собеседник издания отметил, что Варшавер является большим профессионалом и очень переживает за судьбу знаменитой сцены. И если он принял решение не давать Поргиной главные роли, то на это есть свои причины, как уверен живописец.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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