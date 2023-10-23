Лучше Томы: самая красивая цыганка советского кино даже в старости сердцеедка

Матлюба Алимова не смогла сохранить свою популярность. Зрители полюбили ее в образе цыганки Насти из фильмов о Будулае. Больше на экранах артистка не появляется.

Ученица Алексея Баталова всегда была крайне разборчива в ролях. Она часто отказывалась от деловых предложений, а после режиссеры перестали приглашать ее на площадку. В результате популярность красавицы начала угасать.

Несмотря на это, звезда и сегодня может дать фору любой актрисе. За прошедшие годы она не утратила своего очарования, звания самой красивой цыганки советского кино не лишилась и даже в старости осталась сердцеедкой — Светлане Томе о таком только мечтать.

В настоящее время 69-летняя знаменитость живет в Ташкенте. Она зарабатывает себе на жизнь тем, что реставрирует старинные бухарские ковры и занимается дизайном одежды. Последний проект с ее участием вышел в 2016 году.