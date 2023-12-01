Лучше там, чем с родными: Куравлев неспроста перед смертью поселился в доме престарелых

Остаток своих дней Леонид Куравлев провел в пансионате для пожилых людей. И это при том, что у звезды советского кино двое взрослых детей. Многих шокировало, что сын и дочь бросили пожилого и больного отца, но все оказалось совсем не так.

Артист сам изъявил желание поселиться в доме престарелых. И на то была своя причина. В 2012 году он похоронил любимую жену, с которой прожил 52 года. После страшной трагедии лицедей завершил карьеру и стал затворником. Куравлев отказывался не только от интервью с журналистами, но даже от общения с родными. К слову, отношения с детьми у него никогда теплыми и близкими не были.

Летом 2021 года по настоянию знаменитости его наследники начали поиски подходящего пансионата. Актер посчитал, что там ему будет лучше, чем в окружении родственников. Окончательный выбор Леонид Вячеславович сделал сам. В учреждении народному любимцу понравилось, и домой он уже не возвращался.