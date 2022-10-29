Лучше современных постеров: вот как выглядели советские афиши для зарубежных фильмов

Во времена НЭПа на советских экранах показывали множество фильмов – как дореволюционные картины, так и новинки проката, как отечественные фильмы, так и зарубежные. Советские художники создавали уникальные афиши для голливудских картин.

Фильм «Провинциал» был снят в 1919 году, а в 1925-м его показали в СССР. Постер к драме с Чарльзом Рэем нарисовали братья-художники Владимир и Георгий Стенберги.

Мелодрама Эвальда Андре Дюпона «Мулен Руж» стала один из самых культовых немых фильмом. Попало кино и в советский прокат. Афишу к знаменитому «Мулен Ружу» также придумал Георгий Стенберг.

В 1927-м году на экраны вышел фильм «Подкова счастья» со знаменитым актером Монти Бэнксом в главной роли. Забавный герой с афиши отчасти напоминает великого Чарли Чаплина, невероятно популярного в те годы.