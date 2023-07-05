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Лучше Сочи и Турции: Утяшева и Воля в восторге от этого места в России (фото)

5 июля 2023 10:15
Лучше Сочи и Турции: Утяшева и Воля в восторге от этого места в России (фото)

Знаменитость откровенно поделилась своими впечатлениями.

Ляйсан Утяшева никогда не скрывала свою любовь к путешествиям. Вместе с мужем и детьми они побывали во многих экзотических странах мира, но в число их любимых мест входят также и российские курорты.

Как недавно призналась телеведущая, она осталась в восторге от Териберки. Первый месяц лета звездная семья решила провести в Мурманской области, где они не только наслаждались необычной природой, но и занимались дайвингом и плавали в Баренцевом море вместе с китами.

«Я моментально влюбилась!» — описывает свои впечатления Утяшева.

Оценила телеведущая и местную кухню. Супруга Павла Воли призналась, что каждый день наслаждалась морепродуктами, которые смело называет самыми вкусными в своей жизни.

Лучше Сочи и Турции: Утяшева и Воля в восторге от этого места в России (фото)

«Баренцево море — одно из самых волшебных морей, которое я видела, да еще и с лучшими морепродуктами, которые я когда-либо пробовала», — отмечает знаменитость.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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