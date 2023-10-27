Лучше сниматься в «Клубничке»: за что Демьяненко терпеть не мог Шурика

Александр Демьяненко сыграл множество ролей, но народным любимцем стал, воплотив Шурика в комедиях Гайдая. Правда, ни радости, ни благодарности он не испытывал. Своего героя звезда экрана буквально ненавидел. И на то были свои причины.

Например, артиста возмущало, что со временем он так и не вышел из надоевшего амплуа. «Мне уже 60, а я все еще Шурик!» — негодовал лицедей.

К тому же знаменитости не нравилось фамильярное отношение окружающих. Человеком он был закрытым, поэтому излишнее внимание к своей персоне не любил. Между тем кумир миллионов не мог даже выйти за хлебом. Его тут же узнавали и предлагали выпить. А когда Демьяненко отказывался, то обвиняли в том, что он словил звездную болезнь.

Карьера актера могла потерпеть крах: режиссеры не давали ему ролей, поскольку боялись ассоциаций с Шуриком. Чтобы не остаться совсем без работы, Александр Сергеевич согласился сыграть в ситкоме «Клубничка».

Тогда подобные проекты только появлялись и считались халтурой. Коллеги затравили Демьяненко за то, что он засветился в низкопробной картине, но у знаменитости было свое мнение на этот счет.