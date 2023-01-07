Лучше присядьте: вы не поверите своим глазам при виде модели, которую называют толстой

На страницах модных журналов, подиумах или рекламных банеров редко встречаются девушки с пышными объемами. Фигуры худых красоток соответствуют стандартным параметрам, но в обществе уже появляется запрос на что-то новое.

Сегодня все больше внимания начинают притекать plus-size модели. Яркой представительницей этой группы стала Робин Лоули. Однако, взглянув на ее фотографии, вы не поймёте, почему она именно в этой категории манекенщиц. Красавица выглядит сногсшибательно и даже в купальнике не видно ее лишних килограммов. Такую девушку никак нельзя назвать толстушкой.

Все дело в том, что в модельном бизнесе категория plus size может начинаться даже с 46-го размера одежды.

Эта формулировка охватывает разные параметра, и поэтому все манекенщицы, не подходящие под стандарт 90-60-90, считаются девушками с пышными формами.