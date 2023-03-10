Лучше присядьте: оказывается, эта актриса из российских сериалов вышла замуж за брата (фото)

Анну Большову прославила роль Кончиты в спектакле «Юнона и Авось». Актриса снялась в тридцати фильмах и сериалах, однако в какой-то момент коллеги по цеху отвернулись от нее из-за обвинений в сектантстве. Пикантности ситуации добавляло то, что она вышла замуж за сводного брата, который был младше артистки на семь лет.

Отец актрисы женился второй раз — на женщине, с которой обрел настоящее счастье. Уязвленная экс-супруга начала распространять информацию, что Анна Большова-Канаева — глава секты «Долина солнца». Артистка тогда перестала общаться с матерью. Зато сблизилась с сыном своей тезки и по совместительству мачехи. Симпатичный брюнет с чувством юмора завоевал сердце актрисы. Как позже будет вспоминать Большова, дружба быстро перетекла во влюбленность.

Они не придумали ничего лучше, как отправиться в ЗАГС, как только Антону исполнилось 18. Однако брак не продлился долго: вместе они прожили четыре года. За это время Анна все чаще стала задумываться о детях, а ее супругу пополнение в семье было не так интересно. Окончательно расстались они после того, как Канаев изменил своей звездной жене. Она же называла их союз подростковой радостью.