Лучше поздно, чем никогда: старые диснеевские фильмы, которые провалились в прокате, но все равно стали классикой

Хотя у современного Диснея раз на раз не приходится, когда речь заходит об очередном ремейке или же абсолютно новой истории, выпущенные десятилетия назад мультфильмы по-прежнему остается классикой времен золотого Голливуда.

К слову, эти проекты настолько прочно удерживают огромную популярность, что мало кто может себе представить, как однажды эти же фильмы с треском провалились в прокате. В этой подборке рассказываем о всемирно известных диснеевских мультиках, на колоссальный успех которых в будущем никто и не рассчитывал.

Уже культовая история потерявшего маму олененка стала пятым по счету фильмом студии Дисней, который вышел на экраны в самый разгар Второй Мировой войны — что тоже сказалось на результатах кинопроката.

Однако больше всего зрителей напрягали, пожалуй, мрачные посылы «Бэмби», пугать которыми детей мало кому хотелось. В итоге мультик собрал около 60 миллионов долларов при бюджете в 17 миллионов на сегодняшние деньги, но, учитывая затраты на маркетинг и дистрибуцию в военное время, так и не смог окупиться.

Хотя сегодня анимационный стиль «Спящей красавицы» считается высшим мастерством даже по сравнению с современными методами, в 1950-е годы мультфильм, как и «Бэмби» ранее, осудили за рассуждение на довольно депрессивные темы.

При всем при этом «Спящая красавица» стала самым дорогостоящим проектом для студии, которая потратила на производство аж 66 миллионов долларов при пересчете на современные деньги — сам фильм в конечном итоге собрал только 58 миллионов.

Мультик уже далеко не один раз признавали лучшим проектом в истории Диснея, но провалился он по все тем же причинам, выйдя в прокат в самое неподходящее время. Помимо того, что, опять же, в «Пиноккио» довольно часто можно увидеть откровенно ужасающие сцены жестокого обращения с детьми и просто-напросто детского страдания, мультик Дисней выпустил во время все той же Второй Мировой войны.

На производство «Пиноккио» ушло около 60 миллионов долларов на современные деньги, но, судя по всему, публике не слишком хотелось еще больше впадать в депрессию — потому фильм и собрал всего около 36 миллионов.

Третий по счету мультфильм Диснея стал не только настоящим представлением на экране, но и в жизни — студия сильно заморочилась с маркетингом, устанавливая своего рода аттракционы и всевозможные тематические декорации чуть ли не в каждом кинотеатре.

Тем не менее, военное время в очередной раз показало, что публике было не до развлечений — несмотря на впечатляющую промо-кампанию, «Фантазия» собрала всего 32 миллиона долларов при бюджете в более чем 50 миллионов.

Сейчас адаптация сказки Льюиса Кэролла считается золотой классикой, но в свое время мультфильм получил намного больше претензий. Помимо того, что сюрреалистичный сюжет «Алисы в стране чудес» смутил публику, которая не была знакома с оригинальным текстом, по фильму прошлись и те, кто читал саму сказку, осудив картину за то, что она не слишком соответствует сюжету Кэролла.

В результате с бюджетом в 37 миллионов долларов «Алиса в стране чудес» собрала около 30 миллионов.

К слову, во всех этих мультиках есть чему ужаснуться, но «Пиноккио», пожалуй, все равно бьет рекорды — о том, чем мультфильм напоминает самый настоящий хоррор, мы уже написали тут.