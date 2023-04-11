Лучше поберечься: 3 знака Зодиака с самой слабой энергетикой

Каждый человек наделен от природы своей уникальной энергетикой. У кого-то баланс таких духовных сил гораздо выше и восполняется быстрее при затратах. Другие же, наоборот, обладают довольно ограниченным запасом энергии и при потере им приходится копить ее гораздо дольше. По словам астрологов, ко второй группе относятся представители определенных знаков. Им необходимо бережнее относиться к себе, поскольку они обладают слабым эмоциональным фоном. Рассказываем, кто же в гороскопе должен внимательнее следить за собой, чаще отдыхать и не ввязываться в энергозатратные конфликты.

Рак

Представители водной стихии известны своей ранимостью и чувствительностью. Любая мелочь, будь то опоздание на работу или хамство в общественном транспорте, способно надолго выбить Рака из колеи. Он долго прокручивает в голове негативную ситуацию, что сделал не так и можно ли было все исправить.

По словам астрологов, уроженцы этого знака воспринимают все так близко к сердцу из-за слабой энергетики.

Поэтому неприятные моменты надолго остаются в сердце и памяти Рака, мешают ему отпустить прошлое и с легкой душой отправиться навстречу чему-то новому и позитивному.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, стремятся к гармонии, но достичь ее так просто у них не получается. Чаши, вместо того чтобы прийти в равновесие, постоянно колеблются, представители знака нервничают, суетятся, сами пребывают в перманентном беспокойстве и беспокоят всех вокруг.

Весам свойственно копаться в себе, подолгу проигрывать в уме негативные ситуации и оглядываться в прошлое.

Причиной тому нестабильный эмоциональный фон - именно из-за него у представителей знака столько проблем. Им необходимо внимательнее относиться к себе, чаще расслабляться.

Рыбы

Энергетическая “броня” Рыб также оставляет желать лучшего. Уроженцы водной стихии принимают близко к сердцу все на свете, тяжело переживают вещи, о которых другие знаки зодиака забыли через минуту после происшествия. Этот знак вообще часто чувствует себя, словно у него кончается зарядка.

Вместо того, чтобы разобраться с ситуацией, Рыбы прячутся в своих воздушных замках, откуда их выманить не так-то просто.

Негативные вещи, причем зачастую даже те, что не касаются их самих, причиняют им много расстройства. Чтобы восполнить недостаток энергии, Рыбам нужно большое количество времени.