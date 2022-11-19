Лучше отдать в пансионат: 3 знака Зодиака, которые с возрастом становятся невыносимы

Считается, что с годами люди становятся мудрее, спокойнее, мягче. Они уже не так остро и болезненно воспринимают неприятные мелочи, философски смотрят на некоторые проблемы, рассуждают взвешенно и логично, руководствуясь в первую очередь разумом, а не эмоциями. Однако так происходит не со всеми. У некоторых людей в преклонном возрасте портится характер, и находиться рядом с ними становится довольно трудно - они то и дело находят повод для конфликта. По мнению астрологов, чаще всего таким переменам подвержены определенные знаки зодиака. Рассказываем, о ком идет речь.

Дева

Представители земного знака и в более юные годы не отличаются легким характером. Требовательные, педантичные, строгие, они куда чаще критикуют окружающих за ошибки, чем хвалят за достижения. В преклонном возрасте нрав Девы становится еще тяжелее. Уроженцы этого знака хотят, чтобы домашние беспрекословно следовали их указаниям, прибегали по первому же зову и отказывались от своих личных дел для того, чтобы посидеть с ними и послушать их назидания.

Зачастую Дева упрекает родственников в эгоизме, не понимая, что и сама действует точно так же и думает только о себе.

Скорпион

Так же, как и Девы, уроженцы водного знака с трудом находят общий язык с людьми в любом возрасте. Однако к старости худшие черты Скорпионов проявляются все ярче. После выхода на пенсию представители знака переживают из-за перемен в своей жизни, из-за того, что, по их мнению, они больше никому не нужны. Поэтому нередко они пытаются привлечь внимание окружающих с помощью вспышек агрессии, бесконечных придирок, ворчливых замечаний по любому поводу.

Все дело в том, что Скорпионы остро нуждаются в социальной жизни, в общении, в заботе близких, но не могут выразить это иначе.

Водолей

Уроженцы воздушного знака обожают командовать окружающими. В преклонном возрасте они постоянно изводят родственников своими указаниями: то подай, се принеси, да нет же, не это, а хотя ладно, зачем унес, давай обратно и т.д. Нужно иметь ангельское терпение для того, чтобы выдержать все капризы пожилого Водолея. Кроме того, этот знак считает, что его точка зрения на мир - единственная правильная. На пенсии он начинает делиться своим жизненным опытом со всеми, кто попадется под руку - от внуков до продавщиц в магазине.