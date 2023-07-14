Лучше оставить все как есть: женщины не узнали Панфилова без фирменной лысины (фото)

Эксперимент с преображением оценили далеко не все поклонники.

Никита Панфилов известен не только своими яркими ролями, но и эффектной внешностью. В течение многих лет артист носит лысину и не собирается отправляться на пересадку волос. Зрители давно привыкли к внешнему виду звезды экрана, но не так давно Панфилов решился на неожиданный эксперимент.

Ради роли в предстоящем сериале «Акушер» звезда экрана отказался от лысины. Он примерил парик с короткими волосами, уложенными аккуратным пробором. Также артист отказался и от густой бороды, оставив лишь легкую щетину.

Неожиданная перемена не осталась без внимания публики. Как отметили многочисленные поклонники, новый образ сложно назвать удачным. По их мнению, Панфилов выглядел намного лучше без волос, а лысина делала его привлекательнее.