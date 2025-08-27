«Лучше оригинала»: ИИ показал, как бы выглядела «Магическая битва» в 90-х — правда, над одним героем «время не властно» (фото)

Представьте, что «Магическая битва» внезапно оказывается не современным аниме, а настоящим ретро-хитом. Сразу виден почерк того времени: зернистое изображение, приглушённая палитра, чуть более угловатая анимация и та самая атмосфера, которая заставляет ностальгировать даже тех, кто застал те годы лишь по наслышке.
К счастью, благодаря ИИ можно не только пофантазировать на тему, но и увидеть такой микс своими глазами. Некоторые зрители, например, уже оценили результат — в комментариях многие отмечают, что стилизация получилась очень убедительной.
Один из пользователей написал:
«Честно, выглядит лучше оригинала».
А другие поддерживают:
«Обожаю такую стилистику»,
«Круто, проклятия вообще в точку».
Но самая забавная деталь, которую подметили пользователи — это то, как ИИ изобразил Нанами Кенто. Как гласят некоторые комментарии:
«Мне нравится, что Нанами вообще не поменялся. Легенда вне времени»,
«Нанами настолько крут, что время над ним не властно».
И правда — его образ и харизма остались идеально узнаваемыми даже в ретро-формате.
Ну, а если вам тоже интересно увидеть, как современная классика встречается с эстетикой 90-х — стоит посмотреть это видео. Погружение в атмосферу и легкое покалывание в олдскулах гарантировано.
