27 августа 2025 14:15
«Лучше оригинала»: ИИ показал, как бы выглядела «Магическая битва» в 90-х — правда, над одним героем «время не властно» (фото)

С такой рисовкой бои выглядели бы еще эпичнее.

Представьте, что «Магическая битва» внезапно оказывается не современным аниме, а настоящим ретро-хитом. Сразу виден почерк того времени: зернистое изображение, приглушённая палитра, чуть более угловатая анимация и та самая атмосфера, которая заставляет ностальгировать даже тех, кто застал те годы лишь по наслышке.

К счастью, благодаря ИИ можно не только пофантазировать на тему, но и увидеть такой микс своими глазами. Некоторые зрители, например, уже оценили результат — в комментариях многие отмечают, что стилизация получилась очень убедительной.

Один из пользователей написал:

«Честно, выглядит лучше оригинала».

А другие поддерживают:

«Обожаю такую стилистику»,

«Круто, проклятия вообще в точку».

Но самая забавная деталь, которую подметили пользователи — это то, как ИИ изобразил Нанами Кенто. Как гласят некоторые комментарии:

«Мне нравится, что Нанами вообще не поменялся. Легенда вне времени»,

«Нанами настолько крут, что время над ним не властно».

И правда — его образ и харизма остались идеально узнаваемыми даже в ретро-формате.

Ну, а если вам тоже интересно увидеть, как современная классика встречается с эстетикой 90-х — стоит посмотреть это видео. Погружение в атмосферу и легкое покалывание в олдскулах гарантировано.

Ранее мы писали: В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя

Фото: Кадры из сериала «Магическая битва»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
