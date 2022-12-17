Лучше никогда не рожать: из этих знаков Зодиака получаются ужасные матери

Уроженки этих знаков не имеют ни малейшего представления о том, как обращаться с детьми.

Стать матерью - заветная мечта многих женщин. Некоторые из них воплотили ее в жизнь без особого труда, у других же ушли годы на то, чтобы наконец ощутить в душе радость материнства. Для кого-то рождение ребенка было тщательно спланированным и подготовленным событием, кто-то стал мамой совершенно случайно и не был к этому морально готов. Многие в таких ситуациях уповают на материнский инстинкт, который подскажет, как правильно воспитать ребенка, как ухаживать за ним. Однако на самом деле интуиция не всегда приходит на помощь, и тогда между матерью и малышом как будто появляется невидимая стена. Рассказываем, под какими знаками зодиака рождаются женщины, которые не могут найти общего языка со своим ребенком.

Овен

Женщины, рожденные под знаком Овна, безусловно, очень яркие и харизматичные. Однако им присуще такое качество, как эгоизм. Дама-Овен всегда ставит на первое место свои собственные желания и потребности, а вот чужие ее волнуют мало. Даже став мамой, уроженка огненного знака вряд ли станет уделять малышу должное внимание.

Для нее нет ничего проще, чем, оставив ребенка с няней, уехать куда-нибудь по своим делам на целый день.

Лев

Львица слишком уж независима и властна, чтобы стать идеальной матерью. Представительницы огненного знака считают, что все обязаны слушаться их и во всем потакать. Ее излишняя строгость и стремление все контролировать могут сильно осложнить взаимоотношения с собственным ребенком - тот будет просто-напросто бояться свою маму. А еще в порыве гнева львица способна наговорить резких вещей даже родным детям.

Дева

Представительницы земного знака слишком заняты своей карьерой и другими делами, чтобы заниматься детьми. Как правило, Дева решается на рождение ребенка только после тридцати лет, когда полностью встанет на ноги и укрепит свое материальное положение. Вот только на отношения с ребенком это никак не повлияет - тот постоянно будет чувствовать себя покинутым и нелюбимым.

Ведь Дева, ко всему прочему, скупа на похвалы и ласки.

Скорпион

Дама-Скорпион, быть может, и обладает множеством достоинств, но умение воспитывать детей к ним точно не относится. Слишком властная и деспотичная, она будет буквально душить ребенка своей заботой.

Со временем это может перерасти в гиперконтроль, от которого отпрыску женщины-Скорпиона будет непросто избавиться даже во взрослой жизни.

Она будет постоянно контролировать личную жизнь и карьеру своего наследника.