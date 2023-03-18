Лучше не ввязываться: 3 знака Зодиака, которые не отдают кредиты

О плюсах и минусах кредитов и быстрых займов можно говорить очень много и все равно не прийти к единому мнению. Среди очевидных недостатков этого вида финансовых услуг - они дарят пользователю иллюзию того, что ему все по средствам. Некоторые люди настолько сильно попадают во власть этого чувства, что забывают о неминуемой расплате. Когда наступает время платить по счетам, они понимают, что не могут вернуть то, что заняли. Рассказываем, какие знаки зодиака из-за своей беспечности то и дело оказываются в долговой яме.

Овен

Представители огненного знака любят жить на широкую ногу. Они искренне не представляют, как можно довольствоваться малым, поэтому частенько залезают в кредиты и долги, чтобы позволить себе все самое лучшее.

К сожалению, их расточительность куда сильнее, чем благоразумие. Овен честно пытается соблюдать режим платежей, но в итоге срывается, потому что ему срочно понадобились деньги на очередную “хотелочку”.

“На последнюю копейку найму я тройку лошадей”, - похоже, что огненный знак живет именно по этому принципу.

В порыве чувств Овен способен потратить все до гроша, а на следующий день хвататься за голову и не понимать, что делать.

Близнецы

Финансовые привычки Близнецов довольно своеобразные - их просто-напросто нет. Сегодня непостоянные уроженцы огненного знака могут начать решить копить, а завтра спускают все заработанное на бесполезную, но очень желанную вещь.

Представители знака искренне недоумевают, когда их обвиняют в мотовстве.

“Один раз ведь живем”, - восклицают Близнецы в ответ на претензии и пожимают плечами, мол, всегда ведь можно кредит взять в экстренном случае.

Правда, экстренных случаев в жизни воздушного бывает слишком уж много. Настолько, что количество кредитов растет не по дням, а по часам, а вот долги не убывают.

Водолей

Водолей - не самый рациональный знак, когда дело касается финансовых вопросов. Уроженцы воздушной стихии совершенно не следят за своими доходами и расходами и постоянно удивляются, увидев, что ушли в минус.

Если деньги резко закончились, а жить до конца месяца еще на что-то надо, Водолей без лишних раздумий отправится оформлять кредит.

Он убеждает себя, что сможет расплатиться с долгами.

На самом же деле воздушный знак обманывает себя. Водолей рискует оказаться в списках злостных должников и испортить себе кредитную историю, потому что - сюрприз! - денег на возврат займа у него тоже нет.