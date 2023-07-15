Лучше не ввязываться: 3 знака Зодиака, которые не отдают долги

Денежные трудности могут возникнуть у каждого человека. Кто-то в сложный период отправляется на поиски дополнительного заработка, другие идут с протянутой рукой к друзьям и знакомым, третьи без долгих раздумий берут кредиты и займы. Вот только удастся ли расплатиться с долгами? По словам астрологов, представители трех знаков зодиака категорически не умеют жить по средствам и потому частенько попадают в переплет. Рассказываем, кто в гороскопе легко берет в долг, но затем годами не возвращает средства законным владельцам.

Овен

Деньги в руках Овна испаряются практически моментально. Порой представитель огненной стихии и сам не может понять, на что были потрачены все кровные. “Хорошо, что есть друзья или кредитные организации”, - думает он и ничтоже сумняшеся отправляется брать средства в долг. Но проблема не столько в деньгах, сколько в знаке.

Какие бы крупные суммы не получал уроженец этого знака, вместо того чтобы возвращать долги, он потратит все до копейки на очередные хотелки.

После, конечно же, будет раскаиваться и рвать волосы на голове, но разве это способно что-нибудь изменить? Чтобы закрыть кредиты, Овен наберет еще долгов, и порочный круг не разорвется никогда.

Близнецы

Зачем экономить и годами откладывать деньги на приобретение желанной вещи, если можно взять кредит и жить в свое удовольствие? Именно этим правилом руководствуются Близнецы. Люди, рожденные под этим знаком, хотят жить красиво, а когда дольче вита требует денежных вливаний, просто занимают в долг.

С возвратом финансов у Близнецов могут возникнуть определенные трудности.

Представители воздушной стихии после покупки своей “хотелки” остывают к ней и с неохотой возвращаются к закрытию кредитов. Для них это превращается в тяжкую повинность, от которой хочется побыстрее избавиться.

Рыбы

Непрактичные - так можно описать представителей водного знака. Рыбы не думают о том, как и на что тратят деньги, неудивительно, что заработанное постоянно утекают у них из рук, как вода. Разобраться в своих доходах и расходах этот знак не в состоянии, очень часто он тратит все до копейки и влезает в долги.

Вот только отдавать занятые средства Рыбки не торопятся.

Многие из них даже искренне забывают о том, что кому-то должны. А уж если напомнить представителю знака о том, что, на минуточку, на нем долг весит, тот еще и обидится. Мол, он занят важными делами, высокими материями, а тут вы со своими низменными денежными вопросами.