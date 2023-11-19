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Лучше не стало: мальчик, весивший 80 кг в 7 лет, разочаровал всех преображением (фото)

19 ноября 2023 06:15
Лучше не стало: мальчик, весивший 80 кг в 7 лет, разочаровал всех преображением (фото)

Пользователи Сети ожидали совершенно другого результата.

Вся страна узнала историю Ярослава Мохова благодаря шоу «Пусть говорят». Мальчик, который с ранних лет страдал от лишнего веса, не мог справиться с болезнью самостоятельно и просил специалистов со всей страны о помощи. И врачи одной из московских клиник не смогли оставить юношу в беде.

В стенах больницы Ярослав, который только пошел в первый класс, столкнулся с диетой, которая была намного строже тех, что ему назначали ранее. Но в результате ему удалось начать худеть, а специалисты смогли выяснить, что причина лишнего веса кроется в больной почке.

С тех пор Ярослав старательно следит за своим весом, а результатами делится в социальных сетях. И за его успехами следят тысячи пользователей Сети, однако далеко не все рады за Ярослава. По мнению публики, за прошедшие восемь лет юноше так и не удалось добиться действительно заметных результатов. Пользователи Сети уверены: молодой человек и его мама на самом деле не придерживаются строгих диет и совсем не честны с окружающими.

Лучше не стало: мальчик, весивший 80 кг в 7 лет, разочаровал всех преображением (фото)

«Странно, что за восемь лет такие слабые результаты», «Он точно нарушает диету», «Если бы старался, то давно бы похудел. Не верю я ему», — делится мнением публика.

Фото: Кадр из программы «Пусть говорят», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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