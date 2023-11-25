Лучше не сравнивать: многие забыли, но у Киркорова уже была жена до Пугачевой

Мария Шатланова, красивая и талантливая девушка, стала первой музой Филиппа Киркорова. На момент знакомства ей было всего 17 лет. Филипп уже тогда мечтал о любви, и Мария была идеальной кандидатурой.

Она была приглашена в танцевальный ансамбль артиста, а со временем появилась в его популярных клипах. В то время красавица была для звезды особенной и неповторимой, пока он не познакомился с Аллой Пугачевой.

Позже Мария призналась, что Примадонна сделала все возможное, чтобы они с Филиппом расстались. В результате Шатланова ушла из публичной плоскости и вовсе прекратила свою карьеру в шоу-бизнесе.

Сейчас экс-возлюбленной поп-короля 50 лет. После ухода из светской тусовки она начала заниматься йогой, и это стало для нее спасением в те трудные времена, когда девушка осталась без работы и средств к существованию.

Шатланова уже много лет счастлива в браке, но подробности о своем супруге она не раскрывает. У нее также есть взрослая дочь. Сначала многие приписывали отцовство девочки Филиппу Киркорову, так как Мария долгое время скрывала имя отца. Однако позже она рассказала, что отцом девочки является Олег Бацких, столичный ресторатор.

Сегодня Шатланова старается не вспоминать о прошлом и редко встречается с Филиппом, но он все еще говорит о ней с теплотой.