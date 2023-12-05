Лучше не раздражать Дракона: эти 3 вещи запрещено надевать на Новый год

Мотайте на ус, чтобы не сесть в лужу.

Для встречи года Дракона женщине необходимо подобрать наряд таким образом, чтобы он отражал силу и энергию этого мощного символа. Яркие и насыщенные цвета, такие как огненно-красный, золотистый, темно-синий или ярко-зеленый, будут идеальны для создания торжественного образа.

Важно помнить, что на праздновании года Дракона представительницам прекрасного пола наверняка захочется привлечь внимание к себе. Поэтому выбор одежды должен быть таким, чтобы выделиться из толпы. Наряды с принтами дракона или блестящие комбинации с пышными рукавами помогут создать эффектное впечатление и подчеркнуть индивидуальность.

Однако стоит упомянуть о трех предметах, которые лучше оставить в гардеробе. Черный цвет, несмотря на свою универсальность, в год Дракона считается неуважительным и может принести несчастье.

Также стоит избегать одежды с рептилиями или ящерицами, так как подобные принты считаются неблагоприятными в этом году. Наконец, стоит оставить дома обувь на высоких каблуках, поскольку Дракон предпочитает уверенность и стабильность в своих партнерах.

Следуя этим советам, женщина сможет создать образ, который будет ярким и запоминающимся на новогодней вечеринке по поводу встречи 2024 года.