Лучше молчать: эту фразу за столом говорят каждый день, а ведь нельзя

Никто об этом даже не задумывается.

Когда все собираются за накрытым столом, кто-нибудь обязательно совершает досадную ошибку. За вполне безобидным на первый взгляд пожеланием скрывается грубое нарушение этикета.

Лучше держать рот на замке и не желать никому приятного аппетита. Это выражение пришло в наш обиход из Франции, после того как в СССР ввели запрет на молитву перед едой. Но никто не учел, что французы говорят так далеко не при любой трапезе.

Желать друг другу приятного аппетита в общей компании там не принято. Считается невоспитанным делать акцент именно на употреблении пищи (слово «аппетит» означает желание насыщения), поскольку близкие и друзья собрались вместе, чтобы пообщаться, а не наедаться. Вот почему жители Франции используют другую формулировку. Например, «Угощайтесь» или «Надеюсь, угощение придется вам по вкусу».

Между тем желать приятного аппетита может лишь тот человек, который приготовил это самое угощение. Допустим, шеф-повар в ресторане или хозяйка дома, принимающего гостей.