Лучше любой супермодели: от фото молодой Орбакайте дух перехватывает

Кристина Орбакайте впервые вышла на сцену в 7 лет. Дочку Аллы Пугачевой хвалили за артистизм и спокойствие перед камерами. Прославит артистку работа в картине Ролана Быкова «Чучело». Этот высоко ценимый критиками фильм далеко не единственный из того, что стоит посмотреть с ее участием.

В 22 года Орбакайте снялась в фильме «Благотворительный бал». Историю о русском режиссере, который эмигрировал в Штаты в попытке сделать карьеру, снял Эфраим Севела.

Артистке досталась роль массажистки Ширли в отеле Нью-Йорка. Юная и очаровательная, на экране она предстает сердцеедкой, от которой глаз не оторвать. Большие глаза, темная помада и рваная стрижка — кажется, что Кристина Орбакайте не изменилась с тех времен. Разве что немного похудела. А с момента съемок прошло 30 лет!

Ее героиня знакомится с Виктором Бершадским — его играет Леонид Филатов. Оба героя в силу обстоятельств пытаются выставить себя в более выгодном свете. Когда обман раскрывается, они понимают, что нужны друг другу.

Леонид Филатов (эта роль стала для него последней в кино) с терпением и пониманием относился к молодой непрофессиональной актрисе, как вспоминал режиссер. Работой Орбакайте он остался доволен.